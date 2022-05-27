Крокус Сити Океанариум запускает благотворительную акцию ко Дню защиты детей

В честь Дня защиты детей – одного из самых добрых праздников, Крокус Сити Океанариум решил порадовать своих маленьких посетителей и запустить благотворительную акцию. 1 июня все дети до 13 лет включительно могут посетить Океанариум в течение всего дня бесплатно*! Ведь искренняя улыбка и счастливые детские глаза в такой светлый праздник — это прекрасно.

В этот день дети смогут не только окунутся в увлекательный подводный мир Океанариума и познакомиться с более 3000 обитателями на трёх тематических экспозициях, но и посетить сказочное подводное шоу русалочек (11:30 и 13:00) на речной экспозиции и поучаствовать в мастер-классах, на которых смогут сделать своими руками корону русалочки или пиратскую шляпу.

Крокус Сити Океанариум работает с 10:00 до 22:00 и находится в 3-х минутах от метро Мякинино. Океан ближе, чем ты думаешь!

*100% скидка по промокоду DETI при покупке детского билета на сайте https://crocus-oceanarium.ru. Промокод действует в период с 26 мая 2022 года 00:00 по 01 июня 2022 года 22:00 только на дату посещения – 01 июня 2022 года. Дети до 14 лет посещают Океанариум в сопровождении взрослого.