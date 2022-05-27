Крупнейшие импортеры закупают беспрецедентные объемы российской нефти

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Kpler, только за прошлую неделю в Китай и Индию отправились морем беспрецедентные объемы российской нефти - от 74 до 79 млн баррелей. Это в 2,5 раза больше 27 млн баррелей, которые покупали эти страны до начала военной спецоперации России на Украине. В апреле Азия впервые обошла Европу по объемам покупаемой нефти. Все данные указывают на то, что в мае возникший разрыв существенно увеличится.

Конечно, Китай и Индия нарастили в последние недели покупку российской нефти до рекордных объемов благодаря, главным образом, тому, что Москва продает ее со скидкой.

Статья по теме: Руки загребущие: США пытаются дотянуться до российской нефти

«Самых крупных импортеров в Азии больше волнует экономическая сторона вопроса, а не политические соображения,- уверена аналитик из сингапурского отделения Kpler Джейн Се.- США очень беспокоит рост закупок российской нефти Индией. Поэтому нельзя исключать того, что несмотря на отказ индийцев прислушиваться к предостережениям Вашингтона, со временем они под давлением все же начнут сокращать закупки».

Так думают, похоже, и в Вашингтоне и Лондоне и что именно поэтому американцы и британцы в последнее время так энергично «ухаживают» за Нью-Дели.

Статья по теме: Сдавайтесь, нефть кончилась

В апреле суммарный импорт Китаем и Индией российской нефти побил очередной рекорд, утверждает Се. Возможно, в мае поставки российской нефти несколько и снизятся, но они все равно будут уступать по объемам только рекордным апрельским.

Если Евросоюз все же объявит эмбарго на нефть из России, то импорт российской нефти морем в Азию вырастет еще на 45-60 млн баррелей, пишут авторы аналитической записки из энергетической консалтинговой компании FGE.

Доставка нефти главной российской марки – Urals из портов на западе России в Азию значительно превышает транспортные расходы на доставку в Европу. Так, например, только в одну сторону путь в Китай занимает около двух месяцев.

По состоянию на 26 мая, в трюмах танкеров в море находилось, по данным Kpler, ок. 57 млн баррелей нефти Urals и 7,3 млн баррелей нефти марки Far East ESPO. В феврале этого года, перед началом спецоперации, эти цифры составляли соответственно 19 млн и 5,7 млн баррелей.

Ранее сообщалось, что Пекин ведет переговоры на правительственном уровне с Москвой о пополнении своих стратегических запасов сырой нефти за счет наращивания российских поставок, что является признаком того, что энергетические связи между двумя странами, вероятно, только укрепятся на фоне санкций западных стран против российских энергоносителей. Переговоры еще идут, но вероятность их успешного завершения высокая, потому что сделка выгодна обеим сторонам.

Как ранее писал Эксперт Online, по мнению экспертов, Китаю необходимо задуматься всерьез о своей энергетической безопасности, так как США готовятся к тому, чтобы ввести пускай и ограниченные по объемам, но все же ограничения на поставки в Китай нефти и СПГ. Учитывая этот фактор, в будущем году возможно увеличить поставки российской нефти в Китай на 20%. А при гипотетическом европейском эмбарго даже и на 40%.