Лекарство от санкций

Антироссийские санкции вызвали панику на фармрынке. С 24 февраля по 6 марта спрос на лекарства вырос почти вдвое. Главная причина — ожидания роста цен и сокращения поставок импортных медикаментов. В аптеках стала возникать нехватка препаратов.

Однако спустя несколько месяцев ситуация стала выправляться. Согласно докладу компании DSM Group, если в марте стоимость средневзвешенной упаковки в марте выросла на 35%, а в апреле — на 25%, то в мае цены на лекарства начали снижаться. Дефицит имеется по небольшому количеству позиций и лишь из-за усложнившейся логистики.

Врачи и представители аптек подчеркивают — санкции не ударили по фармакологическому сотрудничеству. Однако российские производители лекарств и медицинских изделий все равно увеличили объемы производимой продукции, стремясь не только замещать иностранные товары, но обходиться без импортного сырья.

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Потребность в российских медикаментах увеличивается

В Москве с января по март 2022 года производители лекарств и медицинских изделий перечислили в консолидированный бюджет города более 4,5 млрд рублей. Это на 38,4% больше, чем за первый квартал 2021 года. Как заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в условиях санкций столичные фармацевтические предприятия «наращивают производство и увеличивают выпуск продукции для импортозамещения». Сами производители это подтверждают.

В фармацевтической компании «Биннофарм Групп» рассказали «Эксперту», что уже производят 20% продукции по полному циклу из собственных фармацевтических субстанций. Ежегодно «Биннофарм Групп» регистрирует 2-3 субстанции, которые используются для производства лекарств, в том числе из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и протоколов лечения последствий COVID-19.

В 2021 году в компании разработали и зарегистрировали субстанции линезолида и левофлоксацина гемигидрата, которые используются для выпуска рецептурных антибиотиков «Линезолид» и «Левофлоксацин». Они применяются в медицинских учреждениях в том числе для лечения последствий коронавируса. Кроме того, увеличено производство антибиотиков.

Всего в 2021 году заводы «Биннофарм Групп» выпустили почти 180 млн флаконов, 23 млн упаковок и 1,5 млн ампул противомикробных препаратов для системного использования. «Наращивание производства активных фармацевтических субстанций и производимых из них востребованных лекарственных препаратов в данный момент особенно важно: потребность в российских медикаментах увеличивается», — отметили в компании.

Импортозамещение дополняется инновациями

В санкт-петербургской фармацевтической компании «ВЕРТЕКС» заявили «Эксперту», что динамика роста выручки даже после ухода ажиотажного мартовского спроса на лекарства все равно остается выше прогнозных значений.

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Там напомнили, что более 20 лет назад компания и создавалась, собственно, для импортозамещения иностранных лекарств российскими аналогами. С момента пуска производства в 2003 году значительная доля лекарственного портфеля «ВЕРТЕКСА» практически во всех терапевтических группах приходится на дженерики под международными непатентованными наименованиями (аналоги зарубежных препаратов). Области их применения — кардиология, неврология, дерматология, гинекология и многие другие, указали в компании.

«Но просто следовать по пути импортозамещения — не соответствует нашим стратегическим приоритетам. Поэтому параллельно мы развили компетенции в создании инновационных продуктов, которые не имеют аналогов. Сейчас в нашем портфеле 6 видов таких лекарств. Это 17 позиций продукции. А всего у нас более 350 позиций. Из них свыше 260 — для применения почти в 20 сферах. Больше трети лекарственного ассортимента приходится на препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Компания и дальше планирует развивать портфель: на стадиях разработки и регистрации около 100 продуктов, из них 20 оригинальных комбинированных лекарств, порядка 65 дженериков и 8 косметических средств. Приоритетные для нас терапевтические направления — кардиология, неврология, гинекология, дерматология, гастроэнтерология, терапия, отоларингология и стоматология. Мы отдаем им предпочтение как наиболее социально значимым», — подчеркнули в «ВЕРТЕКС».

Упрощенный порядок не работает

В компании считают, что основные проблемы отрасли связаны с поставками вспомогательных веществ для производства лекарств из-за сложной логистики, а также остановки или приостановки работы в России ряда европейских поставщиков и дистрибьюторов.

«Проблемы приводят к потребностям быстро вносить изменения в информацию о новых поставщиках вспомогательных веществ — в регистрационные досье препаратов в уведомительном порядке без дополнительной нагрузки. Есть постановление Правительства РФ № 440 от 23 марта об особенностях внесения изменений в регистрационные досье лекарств в случае их дефицита или риска его возникновения в период действия ограничительных мер экономического характера. Оно предполагает упрощенный порядок внесения изменений в регистрационные досье без проведения экспертизы качества при смене производителя или поставщика исходных или вспомогательных веществ. Но по этому постановлению сейчас невозможно внести изменения, так как факт дефектуры будет устанавливать межведомственная комиссия, и только после этого гипотетически можно будет что-то оформить быстро и с послаблениями», — отметили в компании.

Кроме того, в «ВЕРТЕКС» подчеркнули острую проблему с поставками колонок для анализа и стандартных образцов (эталонные образцы, которые необходимы для контроля качества при производстве лекарств) из недружественных стран.

«С Россией перестали сотрудничать структуры, которые поставляют стандарты. Нужна быстрая программа их создания. По колонкам сложнее — это технологичная продукция, но и здесь также необходимо импортозамещение», — резюмировали в «ВЕРТЕКС».