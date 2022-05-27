Партии Отставки и назначения

Леонид Слуцкий — человек не из табакерки

Дмитрий Машенских
корреспондент Expert.ru
27 мая 2022, 09:56

Сегодня одна из старейших политических партий страны изберет себе нового лидера. Это событие произойдет на общефедеральном партийном съезде ЛДПР, который состоится в Москве. Меж тем, еще до означенного события, стало понятно, кто из либерал-демократических лидеров займет, скорее всего, место Владимира Жириновского. Им с высокой долей вероятности, станет нынешний руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе, Леонид Слуцкий.

ТАСС Автор: Владимир Гердо
Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий (слева) перед началом встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным у здания администрации республики

Регионы «за»

Как сообщили «Эксперту» в пресс-службе партии, в ходе прошедших накануне региональных партийных конференций, 76 региональных отделений партии официально уведомили Центральный аппарат, что хотели бы видеть в числе кандидатов на пост главы ЛДПР Леонида Слуцкого. На заседании Высшего совета партии Слуцкий подтвердил свое участие в предстоящих на съезде выборах, в результате чего его имя гарантировано появится в избирательном бюллетене. 

Отвечая на вопрос о перспективах избрания Слуцкого новым лидером либерал-демократов, пресс-секретарь партии Александр Дюпин сказал, что при условии столь мощной региональной поддержки нынешний глава парламентской фракции считается безусловным фаворитом. 

«Но так как выборы это демократическая процедура, то все решат голоса делегатов»,  уточнил собеседник. 

«Влияния АП не ощущаем»

Одновременно, представитель партии отверг предположения о том, что кандидатура Слуцкого могла быть рекомендована администрацией президента, а то и вовсе «спущена с верху»

«Мы какого-то влияния администрации президента, и вообще каких-то госструктур, хоть им такое влияние и положено оказывать, не ощущаем. Слуцкий  не случайный в партии человек, он в Государственной Думе, во фракции ЛДПР, с 1999 года. Он человек влиятельный, он хорошо известен, благодаря определенным успехам на ниве международной деятельности. Это не то, чтобы из табакерки человек выскочил»,   сказал Дюпин.

При этом пресс-секретарь партии добавил, что Слуцкий поддерживается регионами, он человек абсолютно системный, много лет работающий в ЛДПР, и добившийся определенных успехов. 

«Вот если бы пришел на съезд ЛДПР абсолютно посторонний человек, и все вдруг за него единодушно проголосовали, тогда можно было бы ещё сомневаться в чем-то. А так, я вообще не понимаю: какие основания есть утверждать, что на нас осуществляется какое-то давление, что кто-то дирижирует там этими действиями? Из 23 депутатов фракции ЛДПР, нынешнего его состава, Слуцкий  старейший депутат, по продолжительности депутатских полномочий. Его кандидатура мало у кого вызывает удивление»,  уверенно заявил Дюпин. 

Теперь на равных

Говоря о перспективах партии во главе с новым лидером, собеседник выразил мнение, что результаты ЛДПР на выборах могут даже улучшиться. 

«Мы сейчас живем в мире нарисованном Жириновским. Поэтому многие люди, которые голосовали за него и за ЛДПР, их число наоборот должно увеличиться. Все, о чем говорил Владимир Вольфович, все это стало современной действительностью. Соответственно, мы полагаем, что наш результат должен только улучшиться. Хотя, конечно, такого харизматика как Жириновский заменить не удастся. В этом смысле мы имели преимущество перед остальными партиями. Сейчас мы в равных условиях»,  заключил Александр Дюпин. 

В тройку лидеров войдет

С мнением представителя либерал-демократов во многом согласны и политологи. Так, доцент кафедры парламентаризма и межпарламентского сотрудничества РАНХиГС при Президенте РФ, кандидат социологических наук Вера Захарова считает, что и у самого Слуцкого и у партии в целом будущее выглядит скорее позитивным. 

«Полагаю, что Слуцкий будет избран на пост председателя партии квалифицированным большинством, более 2/3 от числа делегатов съезда. Он человек грамотный, имеет свою точку зрения практически на все события, как внутрироссийских так и зарубежные. Он уважаем не только в партии, но и на уровне правительства, и, надеюсь, президента. Думаю, что большинство съезда поддержит его кандидатуру»,  поделилась мнением Захарова. 

Вместе с тем, политолог не исключила, что кандидатура Слуцкого, как лидера ЛДПР,  могла пройти этап согласования «наверху»

«Понятно, что в большей степени внутреннюю политику координирует администрация президента, пусть и не навязывая свою точку зрения. Думаю, что с высокой степенью вероятности какие-то рекомендации в данном случае АП может дать, но, опять же, выбор должны сделать однопартийцы Слуцкого, на съезде»,  сказала Захарова. 

Перспективы партии, в том числе в рамках будущих избирательных компаний, политолог оценивает скорее положительно. 

«Конечно, без Жириновского партии будет трудно выжить на политическом Олимпе. Но перспективы у партии есть.  У Леонида Слуцкого своя харизма, у него свой взгляд на направление движения партии, он сможет, думаю, дать новый виток ее развитию. Да и, так скажем, память о Владимире Вольфовиче будет "работать" еще 1-2 созыва, по крайней мере в регионах. Поэтому, результат партии на ближайших выборах будет,считаю, положительным, в тройку лидеров, как и все годы своего существования, ЛДПР войдет»,  сделала прогноз Захарова. 