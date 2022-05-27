Леонид Слуцкий — человек не из табакерки

Регионы — « за »

Как сообщили «Эксперту» в пресс-службе партии, в ходе прошедших накануне региональных партийных конференций, 76 региональных отделений партии официально уведомили Центральный аппарат, что хотели бы видеть в числе кандидатов на пост главы ЛДПР Леонида Слуцкого. На заседании Высшего совета партии Слуцкий подтвердил свое участие в предстоящих на съезде выборах, в результате чего его имя гарантировано появится в избирательном бюллетене.

Отвечая на вопрос о перспективах избрания Слуцкого новым лидером либерал-демократов, пресс-секретарь партии Александр Дюпин сказал, что при условии столь мощной региональной поддержки нынешний глава парламентской фракции считается безусловным фаворитом.

«Но так как выборы — это демократическая процедура, то все решат голоса делегатов», — уточнил собеседник.

« Влияния АП не ощущаем »

Одновременно, представитель партии отверг предположения о том, что кандидатура Слуцкого могла быть рекомендована администрацией президента, а то и вовсе «спущена с верху».

«Мы какого-то влияния администрации президента, и вообще каких-то госструктур, хоть им такое влияние и положено оказывать, не ощущаем. Слуцкий — не случайный в партии человек, он в Государственной Думе, во фракции ЛДПР, с 1999 года. Он человек влиятельный, он хорошо известен, благодаря определенным успехам на ниве международной деятельности. Это не то, чтобы из табакерки человек выскочил», — сказал Дюпин.

При этом пресс-секретарь партии добавил, что Слуцкий поддерживается регионами, он человек абсолютно системный, много лет работающий в ЛДПР, и добившийся определенных успехов.

«Вот если бы пришел на съезд ЛДПР абсолютно посторонний человек, и все вдруг за него единодушно проголосовали, тогда можно было бы ещё сомневаться в чем-то. А так, я вообще не понимаю: какие основания есть утверждать, что на нас осуществляется какое-то давление, что кто-то дирижирует там этими действиями? Из 23 депутатов фракции ЛДПР, нынешнего его состава, Слуцкий — старейший депутат, по продолжительности депутатских полномочий. Его кандидатура мало у кого вызывает удивление», — уверенно заявил Дюпин.

Теперь на равных

Говоря о перспективах партии во главе с новым лидером, собеседник выразил мнение, что результаты ЛДПР на выборах могут даже улучшиться.

«Мы сейчас живем в мире нарисованном Жириновским. Поэтому многие люди, которые голосовали за него и за ЛДПР, их число наоборот должно увеличиться. Все, о чем говорил Владимир Вольфович, все это стало современной действительностью. Соответственно, мы полагаем, что наш результат должен только улучшиться. Хотя, конечно, такого харизматика как Жириновский заменить не удастся. В этом смысле мы имели преимущество перед остальными партиями. Сейчас мы в равных условиях», — заключил Александр Дюпин.

В тройку лидеров войдет

С мнением представителя либерал-демократов во многом согласны и политологи. Так, доцент кафедры парламентаризма и межпарламентского сотрудничества РАНХиГС при Президенте РФ, кандидат социологических наук Вера Захарова считает, что и у самого Слуцкого и у партии в целом будущее выглядит скорее позитивным.

«Полагаю, что Слуцкий будет избран на пост председателя партии квалифицированным большинством, более 2/3 от числа делегатов съезда. Он человек грамотный, имеет свою точку зрения практически на все события, как внутрироссийских так и зарубежные. Он уважаем не только в партии, но и на уровне правительства, и, надеюсь, президента. Думаю, что большинство съезда поддержит его кандидатуру», — поделилась мнением Захарова.

Вместе с тем, политолог не исключила, что кандидатура Слуцкого, как лидера ЛДПР, могла пройти этап согласования «наверху».

«Понятно, что в большей степени внутреннюю политику координирует администрация президента, пусть и не навязывая свою точку зрения. Думаю, что с высокой степенью вероятности какие-то рекомендации в данном случае АП может дать, но, опять же, выбор должны сделать однопартийцы Слуцкого, на съезде», — сказала Захарова.

Перспективы партии, в том числе в рамках будущих избирательных компаний, политолог оценивает скорее положительно.

«Конечно, без Жириновского партии будет трудно выжить на политическом Олимпе. Но перспективы у партии есть. У Леонида Слуцкого своя харизма, у него свой взгляд на направление движения партии, он сможет, думаю, дать новый виток ее развитию. Да и, так скажем, память о Владимире Вольфовиче будет "работать" еще 1-2 созыва, по крайней мере — в регионах. Поэтому, результат партии на ближайших выборах будет,считаю, положительным, в тройку лидеров, как и все годы своего существования, ЛДПР войдет», — сделала прогноз Захарова.