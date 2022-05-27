Мишустин заявил, что большинство программ импортозамещения планируется завершить в ближайшие годы

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что рассчитывает на реализацию большинства программ импортозамещения нового типа в течение нескольких лет.

Об этом пишет ТАСС.

«Мы пересмотрим задачи отечественной промышленности, чтобы обеспечить устойчивость потребления товаров и услуг, которые нужны нашим гражданам. Правительство рассчитывает, что большинство таких программ импортозамещения нового типа будут завершены в течение нескольких лет», — заявил глава кабмина, выступая перед участниками суперфинала IV конкурса «Лидеры России».

Мишустин подчеркнул, что российские власти планируют создавать цепочки поставок, прежде всего из дружественных стран. «Потому что нельзя совсем закрыться, это абсолютно очевидно», — пояснил премьер.

На прошлой неделе глава комитета по конституционному законодательству и государственному строительству верхней палаты российского парламента Андрей Клишас заявил, что программа импортозамещения в РФ полностью провалена. Так сенатор прокомментировал слова члена СПЧ, председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова о том, что вместо импортозамещения некоторые руководители пытаются «пересадить нашу промышленность, а вместе с ней экономику на новую, теперь китайскую, "иглу"». Как пояснил Клишас, россияне это видят и по товарам народного потребления, и во многих других сферах. Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков выразил несогласие с точкой зрения российского сенатора. По словам представителя Кремля, реализация плана импортозамещения продолжается. «В этом направлении ведется напряженная работа», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Накануне, 26 мая, президент России Владимир Путин, выступая на заседании Евразийского экономического форума, что «импортозамещение — это не панацея, и мы не собираемся заниматься исключительно импортозамещением». По словам главы государства, Россия продолжит заниматься импортозамещением в тех сферах, где это необходимо, а также будет развивать свою промышленность и технологии.