Москва в авангарде развития транспортной инфраструктуры через «зеленые» облигации — эксперты

Москва находятся в авангарде развития экологичного развития общественного транспорта, используя для этого инструмент «зеленых» облигаций. Эксперты отмечают высокий интерес инвесторов и общества к этому проекту и надеются, что за ним последуют новые.

Напомним, в прошлом году Москва первой в России выпустила субфедеральные «зеленые» облигации, а вырученные средства направила на городские экологические проекты. Сегодня Правительство Москвы отчиталось об использовании средств, которые привлекло размещение «зеленых» облигаций в 2021 году. Согласно отчету, столица разместила облигации 74 выпуска на общую сумму 70 миллиардов рублей. Эти средства поступили в городской бюджет и были израсходованы в полном объеме. В результате использования облигаций Москва смогла закупить 400 электробусов и достроить 12 станций Большой кольцевой линии метро.

«Можно поприветствовать реализацию первого этапа финансирования через «зеленые» облигации в Москве для того, чтобы обеспечить закупку соответствующей инфраструктуры и транспорта, снижающего экологическую нагрузку и повышающую уровень экологичности транспортной инфраструктуры в городе. И здесь Москва действительно находится в авангарде этой тенденции. Надеемся, что и дальше будет продолжать позитивный опыт первого этапа», — сказал Павел Самиев, председатель комитета по финансовым рынкам «Опоры России», генеральный директор аналитического центра «БизнесДром».

Он подчеркнул, что такая форма финансирования сейчас активно развивается в мире. «Но не везде это так масштабно с точки зрения городской, региональной и муниципальной инфраструктур, как сделано в Москве. Часто это корпоративные облигации, программы финансирования экологических и зеленых проектов в рамках компаний и частных структур», — отметил Павел Самиев. По его оценке, интерес к ним со стороны общества и инвесторов высокий, ведь экология — одна из ключевых тем в современном обществе.

Москва как многие другие мировые мегаполисы уделяет большое внимание экологической ситуации в городе, отметила Надежда Косарева, президент Фонда «Институт экономики города». Эмитенты «зеленых» облигаций обязуются направлять привлеченные средства исключительно на проекты, нацеленных на оздоровление экологической обстановки — так называемых «зеленые проекты», напомнила она. «Выпуск зеленых облигаций Москвой и использование из бюджета города эквивалента привлеченных средств на снижение выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта можно только приветствовать. Пополнение городского парка общественного транспорта, завершение строительства нового участка БКЛ — все это не только улучшает экологию города, но и делает город более мобильным», — подчеркнула Надежда Косарева.

По оценкам института «МосТрансПроект», благодаря вводу только нового участка БКЛ на улицы Москвы не выезжают около 5,7 тыс автомобилей. Это снижает выбросы загрязняющих веществ на 506 тонн в год и сокращает выбросы углекислого газа на 11,9 тыс. тонн в год. Таким образом, реализация проектов за счет зеленых облигаций помогла снизить выбросы загрязняющих веществ на 610,2 тонны в год и сократить выбросы углекислого газа на 36,1 тыс. тонн в год.

Также сегодня заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что РА «Эксперт» подтвердило соответствие 74-го выпуска принципам и критериям «зеленого» финансового инструмента. Это заключение основано на отчете об использовании эквивалента привлеченных от размещения «зеленых» облигаций средств за 2021 год, утвержденном мэром столицы Сергеем Собяниным.