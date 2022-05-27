На ледоколе «Урал» запустили второй атомный реактор РИТМ-200

Балтийский завод сообщил о запуске на строящемся серийном атомном ледоколе «Урал» второго атомного реактора РИТМ-200.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия, входящего в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) «Росатома».

Уточняется, что выполнен физический пуск реакторной установки левого борта. Теперь комиссия Балтзавода совместно с представителями контрагентских организаций проведет нейтронно-физические измерения и теплотехнические проверки активной зоны этого реактора в соответствии с утвержденной программой.

Ранее был выполнен пуск реактора правого борта.

По окончании работ на левом реакторе комиссия начнет комплексные испытания всей ядерной энергетической установки атомного ледокола «Урал», состоящей из двух установок РИТМ-200.

«Физический пуск реакторной установки прошел в штатном режиме под контролем специалистов Балтийского завода и представителей заказчика. Благодаря опыту, полученному на головном и первом серийном заказах — атомоходах "Арктика" и "Сибирь" проекта 22220, эта операция происходит четко в соответствии с графиками и оперативными суточными заданиями», — отметил главный строитель «Урала» Валентин Данилин.

РИТМ-200 — российский водо-водяной ядерный реактор, разработанный в АО «ОКБМ Африкантов» (предприятие «Атомэнергомаша» — машиностроительного дивизиона госкорпорации «Росатом»). Реактор входит в состав главной энергетической установки ледокола, которая включает два реактора тепловой мощностью 175 МВт каждый. Отличительной характеристикой РИТМ-200 является так называемая интегральная компоновка, которая делает реактор в два раза легче, в полтора раза компактнее и на 25 МВт мощнее используемых сейчас реакторных установок для ледокольного флота типа КЛТ. Конструкция реакторов позволяет надежно работать при бортовой качке с амплитудой колебаний в 45 градусов и килевой качке в 15 градусов. Срок службы агрегатов составляет 40 лет.

Ледокол «Урал» — второй серийный атомоход проекта 22220. Он был заложен 25 июля 2016 года. Сдача «Урала» заказчику — ФГУП «Атомфлот» — намечена на конец текущего года.

Ледоколы проекта 22220, которые выпускает Балтийский завод, являются самыми мощными в мире.