«Назло бабушке отморожу уши»: в Польше ограничили продажу угля после отказа от импорта из России



Есть такая меткая русская прибаутка: «Назло бабушке отморожу уши». Именно так сейчас поступают страны Запада, которые вводя антироссийские санкции, сами больше всего от этого и страдают.

В частности, Польша, оказавшаяся от импорта угля из России, сейчас испытывает серьёзные проблемы с этим ценнейшим топливом. Так, сегодня стало известно, что польские компании вынуждены были ограничить продажу угля. Как передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил заместитель министра государственных активов Петр Пызик.

По его словам, невозможно в одночасье восполнить отсутствие импорта из России добычей в польских шахтах. При этом, он признал, что ситуация на рынке сложная, и у потребителей есть серьёзные проблемы с покупкой сырья.

«Компании, учитывая текущий интерес к углю, превышающий их текущие возможности, приняли решение ввести ограничения на его продажу для того, чтобы обеспечить топливо на следующий отопительный сезон как можно большему количеству клиентов», – пояснил Пызик.

При этом он отметил, что польские производители намерены увеличить добычу угля в стране уже в текущем году.

«В марте было добыто на около 176 тыс. тонн энергетического угля больше, чем в марте прошлого года. В 2022 году государственные компании планируют увеличить добычу ещё примерно на 1,5 млн тонн энергетического угля», – рассказал чиновник.

Согласно информации местных СМИ, по всей Польше за углём выстраиваются огромные очереди. Так, длинная вереница машин выстроилась в очередь к угольному складу в Гожице-Велькопольске. И такое наблюдается повсеместно.

Напомним, Россия – третий по величине поставщик энергетического угля. Она доминирует в продажах этого энергоносителя европейским странам. Отказ Европы от нашего угля резко обостряют конкуренцию на рынке морских перевозок топлива, который в этом году и так испытывает беспрецедентные колебания цен из-за сбоев в цепочках поставок.

Ещё зимой Евросоюз обращался с просьбой об увеличении поставок угля к Индонезии, которая является ведущим мировым поставщиком энергетического угля. Однако у Индонезии на первом месте стоит всё-таки внутренний спрос и поставки на собственный рынок. Однако это ничуть не смущает коллективный Запад, который продолжает жить по принципу «назло бабушке отморожу уши».

