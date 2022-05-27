Оптовые цены на гречневую крупу упали на 13%

Оптовые цены на гречневую крупу по состоянию на 20 мая снизились за два месяца на 13%, до 81,32 тыс. рублей за тонну.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), основной причиной падения оптовых цен стало снижение спроса после массовых закупок впрок в начале нынешнего кризиса, связанной с началом спецоперации на Украине и введением против России многочисленных санцкий.

Отмечается, что к 20 мая цены на гречку упали на 13%, до 81,32 тыс. рублей за тонну, при том что в конце марта они составляли 93,25 тыс. рублей за тонну; сейчас стоимость примерно соответствует уровню прошлого ноября и на 23,1% превышает стоимость крупы годом ранее.

Участники рынка сообщают, что с июля 2021 года до середины мая 2022-го Россия экспортировала 71 тыс. тонн гречихи и 85 тыс. тонн гречневой крупы, что на 33,6% и 19% ниже, чем сезоном ранее. Заместитель гендиректора ИКАР Ирина Глазунова пояснила, что сокращение экспорта может быть связано с проблемами в логистике и более привлекательными ценами на гречку на внутреннем рынке.

В розничной сети «Лента» изданию рассказали, что по отношению к марту-апрелю в мае спрос на крупу снизился на треть, однако остался выше уровня 2021 года приблизительно на 10%. В «Магните» отметили сокращение спроса на гречку в апреле и мае в пределах 10% в натуральном выражении. По данным ретейлера, это связано с тем, что в марте потребители закупались впрок. В X5 Group сообщили, что в настоящий момент продажи гречки более чем в три раза ниже уровней начала марта.

Уточняется, что тенденция может сохраниться на месяц-другой, но не дольше, поскольку реального избытка гречки на российском рынке нет.

Ранее «Эксперт» писал, что 26 мая на внеочередном заседании Совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки с 14% до 11% годовых. Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий, отметили в ЦБ. Годовая инфляция в апреле достигла 17,8%, однако, по оценке на 20 мая, замедлилась до 17,5%, снижаясь быстрее апрельского прогноза Банка России.

В среду, 25 мая, Росстат сообщил о дефляции впервые с августа 2021 года — годовая инфляция в России замедлилась до 17,5%; на неделе с 14 по 20 мая зафиксирована дефляция на уровне 0,02%. С 1 по 20 мая цены в РФ поднялись на 0,13%, сообщает ведомство. С начала года их рост составил 11,82%.