Проблемы чистой воды: как дикий туризм вредит экологии Байкала и что с этим делать

Этим летом туристическая инфраструктура Байкала пройдет далеко не самый простой тест на прочность: по прогнозам ученых регион и крупнейшее в мире пресное озеро посетят до 5 млн туристов — это при том, что только в зимнем сезоне годом ранее он вырос почти вдвое, а суммарно в допандемийном 2019-м составил сравнительно небольшие 1,8 млн человек. Но проблема в том, что если доля туристов, путешествующих дикарем, при новых цифрах останется той же, окружающей среде озера будет нанесен непоправимый урон. «Эксперт» пообщался с генеральным директором ООО «Гранд Байкал» Виктором Григоровым и узнал, в чем состоит основная угроза, поможет ли электрификация местного транспорта снизить нагрузку на экологию Байкала, и как бизнес и государство могут совместно решить насущные природные проблемы региона.

— Виктор Владимирович, вы хорошо знаете ситуацию с туризмом в Забайкальском регионе изнутри. Как она менялась за последние годы? И какие основные тренды можно выделить?

— Ситуация с туризмом крайне неоднозначная. Многие говорят, что наш регион вообще не может быть привлекательным для туристов. На самом деле мало того, что он всегда был привлекательным, интерес к нему продолжает расти. У меня есть достоверные абсолютно материалы исследований по крупнейшим городам страны и, как ни странно, Байкал находится в тройке мест, куда хотят поехать в отпуск россияне. Но одна из проблем в том, что средняя продолжительность отдыха туриста на Байкале сегодня составляет 2,5 дня — это очень маленькая цифра.

— А почему так происходит?

— Потому что это не Турция. Там турист живет две недели в отеле и параллельно отправляется на какие-то экскурсии в городах, купается в море, лежит на пляже и так далее. Такой вид отдыха на Байкале невозможен, к нам едут за другим — за эмоциями, за впечатлениями. Те туры, которые мы проводим, в том числе VIP-туры, они, прежде всего, настроены на то, чтобы дать человеку энергетический заряд, необыкновенное эмоциональное переживание, приключение. И в этом смысле туристы, которые приезжают на Байкал, готовы терпеть лишения на маршруте. Но при этом, конечно, им потом нужен комфорт вечером.

— Означает ли это, что туры на Байкал дешевле, чем хорошо знакомый всем пляжный отдых в Турции или в Египте?

— Наоборот, это дороже, чем привычные направления с уже существующей инфраструктурой. И люди, которые могут себе это позволить, привыкли к определенному уровню комфорта: у них сформированы определенные требования, в том числе и к местной инфраструктуре. А этой самой инфраструктуры на Байкале нет. Поэтому сейчас наша главная задача — выстроить брендовые маршруты Байкала, которые станут его визитной карточкой. И люди, побывавшие здесь однажды и получившие самые лучшие впечатления на каком-то из маршрутов, будут знать, что им есть ради чего вернуться и что еще попробовать. Для этого нам предстоит построить серьезные туристические узлы, и туристические комплексы. Но в то же время новая туристическая инфраструктура не должна вредить окружающей природе. То есть по согласованию с нашими учеными нужно выбрать точки, где строительство этой инфраструктуры не нарушит естественные природные процессы. А таких точек на Байкале мало. Среди них я могу назвать Иркутск, Байкальский тракт, частично Листвянку, Байкальск, возможно Танхой и Улан-Удэ. Вот в этих точках нужно построить мощнейшие туристические комплексы, где после прохождения выбранного туристического маршрута наши гости получат привычный набор услуг — комфортную кровать, хороший душ, питание, массаж, баньку и так далее.

— А какие из них Вы бы могли посоветовать тем, кто вообще впервые приезжает на Байкал, чтобы хотя бы обзорно познакомиться с регионом?

— У нас сегодня 12 проектов, которые мы реализуем в южной части Байкала. Есть маршруты на остров Ольхон и в Чивыркуйский залив. Если мы говорим про зиму, то я бы посоветовал выбрать любое путешествие из цикла «Лед Байкала». На Малом море самый классный лед — уникальный каток на 70 километров. Малое море, как правило, замерзает аккуратно, без особых штормов, без торосов, из-за чего получается чистейший лед, который даже не надо чистить. Байкал также интересен своей уникальной историей. Поэтому познавательный тур по Байкалу с посещением ключевых музеев под открытым небом – это «Тальцы», Байкальский музей в Листвянке, интерактивный электронный музей в Танхое. Еще есть маршрут, который называется «Стихии Байкала». Мы хотим показать Байкал в разных его видах. Когда мы показываем южную часть Байкала — этов первую очередь горы Хамар-Дабан. Также мы людей в Тункинскую долину в сторону Республики Бурятия, в Аршан. Так мы показываем, что Байкал – это не только само озеро, а еще и продолжение Байкальской листовой зоны — та же уникальная Тункинская долина, к примеру. В ней есть даже термальные источники.

— Сейчас в Иркутской области активно развивается экологический транспорт, строятся электрозаправки. Каковы, по-вашему, шансы, что такой транспорт займет значительную долю в регионе хотя бы в туристической инфраструктуре?

— Очевидно, что когда автомобиль едет на электрическом двигателе, пространство вокруг него остается чистым. Поэтому и мы, и руководство региона, эту тему поддерживаем. Местный бизнес тоже работает над ней: «En+» уже построила целую сеть электрических заправок. И я думаю, что в перспективе ближайших пяти лет, в том числе благодаря переходу на более экологичный вид транспорта, мы существенно снизим уровень загрязнения атмосферы Байкала. И я думаю, что со временем не только группа «En+Group» будет заниматься этим на практике — другие компании тоже подхватят эту историю.

— Насколько остро в регионе стоит проблема дикого туризма в регионе? И какой вред окружающей среде наносят такие посетители Байкала?

— Проблема стоит очень остро, и я думаю, что в ближайшее время она станет еще более актуальной. Потому что в сегодняшних условиях, когда наша страна оказалась в изоляции от всего остального мира, число таких туристов вырастет из-за того, что людям все равно нужно где-то отдыхать, а позволить себе туры на Байкал смогут не все. И, к сожалению, это — тот самый турпоток, ведет себя безответственно с точки зрения влияния на экологию. Часто туристы, приехавшие «дикарями» ставят свои машины где попало, моют их и стирают одежду, после чего вода попадает обратно в озеро. Эти же люди привозят с собой кучу продуктов в пластиковой таре и бросают эту упаковку на местах стоянок. В лучшем случае люди закапывают ее под землю, но все равно пластик не разлагается в таких условиях. Потом мы наблюдаем целые плавучие острова из пластика, из-за которых начинает болеть весь местный животный мир.

— Раз уж мы затронули тему пластика, именно он представляет наибольшую угрозу для местной флоры и фауны? И какие еще виды загрязнений в большей степени угрожают местной экологии?

— Самое страшное для нашей экологии — это микропластик. Причем мало кто понимает, из каких именно источников он появляется. Вот, например, турист постирал в озере какое-то белье. И как раз в этих синтетических моющихся средствах, которыми он воспользовался, этот микропластик и содержится. И даже несмотря на то, что экосистема Байкала в целом самоочищающаяся, против этого микропластика она просто бессильна: он не разлагается, остается существовать в природе и наносит ей серьезный ущерб. Но просто запретить моющие средства и пластиковые бутылки не получится: нам нужна качественная и хорошо проработанная система раздельного сбора мусора. Причем вокруг озера должно быть сразу несколько точек, где этот раздельный мусор принимали бы как у бизнеса, организовавшего туристическую инфраструктуру, так и у самих туристов. А что касается бытовой химии — отелям нужно предоставить возможность работать только с теми ее видами, которые безопасны для окружающей среды. Тут, конечно, еще и вопрос соответствующей сертификации таких средств — ГОСТов, СанПиНов и так далее.

Другая существенная проблема для экологии — это незарегистрированные плавательные средства, которые использует местное население. Мало того, что эти суда зачастую не оснащены средствами приема и очистки посланевых вод (образуются в машинном отделении судов в результате конденсации паров воды, утечек ГСМ и так далее — Прим. ред.), они еще и заправляются прямо на воде, что нередко приводит к утечкам топлива в воду. Поэтому важно проработать и вопросы бункеровки (заправка через специализированное судно — Прим. ред.) плавсредств, построить новые причалы, где суда смогут обслуживаться безопасно, качественно и недорого.

— И как по-вашему эту проблему можно решить? Спасут ли Байкал административные ограничения и штрафы?

— Я не думаю, что можно что-то решить, начав штрафовать всех подряд. Люди только начнут вести себя еще хуже от злости. Единственный вариант — создать масштабную программу автокемпингового отдыха на Байкале. Для этого нужно выделить зоны для специальных автокемпинговых стоянок с базовой инфраструктурой — кострищами, туалетами и всем прочим. Сегодня Агентство по туризму поддерживает эти проекты, на них выделяются гранты. Сейчас этот процесс пошел и будем надеяться, что инфраструктура будет развиваться быстрее, чем сейчас.

— В одном из выступлений вы употребили термин «нелегальный туризм». Он чем-то отличается от дикого туризма?

— Дикий туризм — это когда человек сел за руль своей машины и поехал на море. Припарковался там, где ему больше понравилось и остался там отдохнуть. Нелегальный туризм подразумевает, что человек остановился в закрытой для туристов зоне, причем компания, которая привезла такого туриста или их группу, может работать вчерную. У нас такие истории особенно процветали в довольно специфической плоскости — среди компаний, привозивших не самых богатых китайских туристов. Я сам видел, как китайские гиды проводят экскурсии для таких групп. Они интерпретируют нашу историю так, как им хочется. В результате у этих туристов формируется искаженное представление об освоения Байкала, о нашей природе, культуре и так далее. Нелегальные туристы наносят и чисто экономический вред. Например, какой-то маршрут по расчетам экологов может без ущерба для экологии принять тысячу туристов в день. И если они проходят по нему легально, часть уплаченных ими средств идет в бюджет нашего национального парка. Он впоследствии тратит эти деньги на благоустройство маршрута, уборку мусора, на найм егерей, которые следят за всем этим. А нелегальные туристы мало того, что наносят прямой экологический ущерб территории, они еще делают это бесплатно.

— Какие меры нужно принять, чтобы защитить Байкал от последствий такого безответственного поведения туристов?

— Властям нужно предложить малому, среднему и крупному бизнесу формировать соответствующую инфраструктуру на Байкале. Сегодня государство, надо отдать ему должное, подготовило целый ряд пакетных мернаправленных на то, чтобы эти проекты были реализованы. Крупному бизнесу предстоит построить отели, а малому и среднему — те же автокемпинговые площадки, о которых я говорил раньше. В общем нужно создать такие туристические продукты, которые позволят постепенно вытеснить нелегальный и дикий туризм. Благодаря конкуренции упадут и цены — сейчас они просто космические. Сегодня даже в простом доме на Малом море в июле отдых в обычном номере стоит 12-15 тыс. рублей за двухместный номер в сутки. И это — главное препятствие для перевода «диких» туристов в цивилизованное поле — у многих людей просто денег нет, чтобы купить путевку по такой цене.