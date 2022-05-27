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Проблемы чистой воды: как дикий туризм вредит экологии Байкала и что с этим делать

27 мая 2022, 13:03

Генеральный директор ООО «Гранд Байкал» Виктор Григоров в интервью «Эксперту» рассказал, как сделать турпоток на Байкал безопасным для региона

Фото из личного архива
Виктор Григоров, генеральный директор ООО «Гранд Байкал»

Этим летом туристическая инфраструктура Байкала пройдет далеко не самый простой тест на прочность: по прогнозам ученых регион и крупнейшее в мире пресное озеро посетят до 5 млн туристов — это при том, что только в зимнем сезоне годом ранее он вырос почти вдвое, а суммарно в допандемийном 2019-м составил сравнительно небольшие 1,8 млн человек. Но проблема в том, что если доля туристов, путешествующих дикарем, при новых цифрах останется той же, окружающей среде озера будет нанесен непоправимый урон. «Эксперт» пообщался с генеральным директором ООО «Гранд Байкал» Виктором Григоровым и узнал, в чем состоит основная угроза, поможет ли электрификация местного транспорта снизить нагрузку на экологию Байкала, и как бизнес и государство могут совместно решить насущные природные проблемы региона.

— Виктор Владимирович, вы хорошо знаете ситуацию с туризмом в Забайкальском регионе изнутри. Как она менялась за последние годы? И какие основные тренды можно выделить?

— Ситуация с туризмом крайне неоднозначная. Многие говорят, что наш регион вообще не может быть привлекательным для туристов. На самом деле мало того, что он всегда был привлекательным, интерес к нему продолжает расти. У меня есть достоверные абсолютно материалы исследований по крупнейшим городам страны и, как ни странно, Байкал находится в тройке мест, куда хотят поехать в отпуск россияне. Но одна из проблем в том, что средняя продолжительность отдыха туриста на Байкале сегодня составляет 2,5 дня — это очень маленькая цифра.

— А почему так происходит?

— Потому что это не Турция. Там турист живет две недели в отеле и параллельно отправляется на какие-то экскурсии в городах, купается в море, лежит на пляже и так далее. Такой вид отдыха на Байкале невозможен, к нам едут за другим — за эмоциями, за впечатлениями. Те туры, которые мы проводим, в том числе VIP-туры, они, прежде всего, настроены на то, чтобы дать человеку энергетический заряд, необыкновенное эмоциональное переживание, приключение. И в этом смысле туристы, которые приезжают на Байкал, готовы терпеть лишения на маршруте. Но при этом, конечно, им потом нужен комфорт вечером.

— Означает ли это, что туры на Байкал дешевле, чем хорошо знакомый всем пляжный отдых в Турции или в Египте?

— Наоборот, это дороже, чем привычные направления с уже существующей инфраструктурой. И люди, которые могут себе это позволить, привыкли к определенному уровню комфорта: у них сформированы определенные требования, в том числе и к местной инфраструктуре. А этой самой инфраструктуры на Байкале нет. Поэтому сейчас наша главная задача — выстроить брендовые маршруты Байкала, которые станут его визитной карточкой. И люди, побывавшие здесь однажды и получившие самые лучшие впечатления на каком-то из маршрутов, будут знать, что им есть ради чего вернуться и что еще попробовать. Для этого нам предстоит построить серьезные туристические узлы, и туристические комплексы. Но в то же время новая туристическая инфраструктура не должна вредить окружающей природе. То есть по согласованию с нашими учеными нужно выбрать точки, где строительство этой инфраструктуры не нарушит естественные природные процессы. А таких точек на Байкале мало. Среди них я могу назвать Иркутск, Байкальский тракт, частично Листвянку, Байкальск, возможно Танхой и Улан-Удэ. Вот в этих точках нужно построить мощнейшие туристические комплексы, где после прохождения выбранного туристического маршрута наши гости получат привычный набор услуг — комфортную кровать, хороший душ, питание, массаж, баньку и так далее.

— А какие из них Вы бы могли посоветовать тем, кто вообще впервые приезжает на Байкал, чтобы хотя бы обзорно познакомиться с регионом?

— У нас сегодня 12 проектов, которые мы реализуем в южной части Байкала. Есть маршруты на остров Ольхон и в Чивыркуйский залив. Если мы говорим про зиму, то я бы посоветовал выбрать любое путешествие из цикла «Лед Байкала». На Малом море самый классный лед — уникальный каток на 70 километров. Малое море, как правило, замерзает аккуратно, без особых штормов, без торосов, из-за чего получается чистейший лед, который даже не надо чистить. Байкал также интересен своей уникальной историей. Поэтому познавательный тур по Байкалу с посещением ключевых музеев под открытым небом – это «Тальцы», Байкальский музей в Листвянке, интерактивный электронный музей в Танхое. Еще есть маршрут, который называется «Стихии Байкала». Мы хотим показать Байкал в разных его видах. Когда мы показываем южную часть Байкала — этов первую очередь горы Хамар-Дабан. Также мы людей в Тункинскую долину в сторону Республики Бурятия, в Аршан. Так мы показываем, что Байкал – это не только само озеро, а еще и продолжение Байкальской листовой зоны — та же уникальная Тункинская долина, к примеру. В ней есть даже термальные источники.

— Сейчас в Иркутской области активно развивается экологический транспорт, строятся электрозаправки. Каковы, по-вашему, шансы, что такой транспорт займет значительную долю в регионе хотя бы в туристической инфраструктуре?

— Очевидно, что когда автомобиль едет на электрическом двигателе, пространство вокруг него остается чистым. Поэтому и мы, и руководство региона, эту тему поддерживаем. Местный бизнес тоже работает над ней: «En+» уже построила целую сеть электрических заправок. И я думаю, что в перспективе ближайших пяти лет, в том числе благодаря переходу на более экологичный вид транспорта, мы существенно снизим уровень загрязнения атмосферы Байкала. И я думаю, что со временем не только группа «En+Group» будет заниматься этим на практике — другие компании тоже подхватят эту историю.

— Насколько остро в регионе стоит проблема дикого туризма в регионе? И какой вред окружающей среде наносят такие посетители Байкала?

— Проблема стоит очень остро, и я думаю, что в ближайшее время она станет еще более актуальной. Потому что в сегодняшних условиях, когда наша страна оказалась в изоляции от всего остального мира, число таких туристов вырастет из-за того, что людям все равно нужно где-то отдыхать, а позволить себе туры на Байкал смогут не все. И, к сожалению, это — тот самый турпоток, ведет себя безответственно с точки зрения влияния на экологию. Часто туристы, приехавшие «дикарями» ставят свои машины где попало, моют их и стирают одежду, после чего вода попадает обратно в озеро. Эти же люди привозят с собой кучу продуктов в пластиковой таре и бросают эту упаковку на местах стоянок. В лучшем случае люди закапывают ее под землю, но все равно пластик не разлагается в таких условиях. Потом мы наблюдаем целые плавучие острова из пластика, из-за которых начинает болеть весь местный животный мир.

— Раз уж мы затронули тему пластика, именно он представляет наибольшую угрозу для местной флоры и фауны? И какие еще виды загрязнений в большей степени угрожают местной экологии?

— Самое страшное для нашей экологии — это микропластик. Причем мало кто понимает, из каких именно источников он появляется. Вот, например, турист постирал в озере какое-то белье. И как раз в этих синтетических моющихся средствах, которыми он воспользовался, этот микропластик и содержится. И даже несмотря на то, что экосистема Байкала в целом самоочищающаяся, против этого микропластика она просто бессильна: он не разлагается, остается существовать в природе и наносит ей серьезный ущерб. Но просто запретить моющие средства и пластиковые бутылки не получится: нам нужна качественная и хорошо проработанная система раздельного сбора мусора. Причем вокруг озера должно быть сразу несколько точек, где этот раздельный мусор принимали бы как у бизнеса, организовавшего туристическую инфраструктуру, так и у самих туристов. А что касается бытовой химии — отелям нужно предоставить возможность работать только с теми ее видами, которые безопасны для окружающей среды. Тут, конечно, еще и вопрос соответствующей сертификации таких средств — ГОСТов, СанПиНов и так далее.

Другая существенная проблема для экологии — это незарегистрированные плавательные средства, которые использует местное население. Мало того, что эти суда зачастую не оснащены средствами приема и очистки посланевых вод (образуются в машинном отделении судов в результате конденсации паров воды, утечек ГСМ и так далее — Прим. ред.), они еще и заправляются прямо на воде, что нередко приводит к утечкам топлива в воду. Поэтому важно проработать и вопросы бункеровки (заправка через специализированное судно — Прим. ред.) плавсредств, построить новые причалы, где суда смогут обслуживаться безопасно, качественно и недорого.

— И как по-вашему эту проблему можно решить? Спасут ли Байкал административные ограничения и штрафы?

— Я не думаю, что можно что-то решить, начав штрафовать всех подряд. Люди только начнут вести себя еще хуже от злости. Единственный вариант — создать масштабную программу автокемпингового отдыха на Байкале. Для этого нужно выделить зоны для специальных автокемпинговых стоянок с базовой инфраструктурой — кострищами, туалетами и всем прочим. Сегодня Агентство по туризму поддерживает эти проекты, на них выделяются гранты. Сейчас этот процесс пошел и будем надеяться, что инфраструктура будет развиваться быстрее, чем сейчас.

— В одном из выступлений вы употребили термин «нелегальный туризм». Он чем-то отличается от дикого туризма?

— Дикий туризм — это когда человек сел за руль своей машины и поехал на море. Припарковался там, где ему больше понравилось и остался там отдохнуть. Нелегальный туризм подразумевает, что человек остановился в закрытой для туристов зоне, причем компания, которая привезла такого туриста или их группу, может работать вчерную. У нас такие истории особенно процветали в довольно специфической плоскости — среди компаний, привозивших не самых богатых китайских туристов. Я сам видел, как китайские гиды проводят экскурсии для таких групп. Они интерпретируют нашу историю так, как им хочется. В результате у этих туристов формируется искаженное представление об освоения Байкала, о нашей природе, культуре и так далее. Нелегальные туристы наносят и чисто экономический вред. Например, какой-то маршрут по расчетам экологов может без ущерба для экологии принять тысячу туристов в день. И если они проходят по нему легально, часть уплаченных ими средств идет в бюджет нашего национального парка. Он впоследствии тратит эти деньги на благоустройство маршрута, уборку мусора, на найм егерей, которые следят за всем этим. А нелегальные туристы мало того, что наносят прямой экологический ущерб территории, они еще делают это бесплатно.

— Какие меры нужно принять, чтобы защитить Байкал от последствий такого безответственного поведения туристов?

— Властям нужно предложить малому, среднему и крупному бизнесу формировать соответствующую инфраструктуру на Байкале. Сегодня государство, надо отдать ему должное, подготовило целый ряд пакетных мернаправленных на то, чтобы эти проекты были реализованы. Крупному бизнесу предстоит построить отели, а малому и среднему —  те же автокемпинговые площадки, о которых я говорил раньше. В общем нужно создать такие туристические продукты, которые позволят постепенно вытеснить нелегальный и дикий туризм. Благодаря конкуренции упадут и цены — сейчас они просто космические. Сегодня даже в простом доме на Малом море в июле отдых в обычном номере стоит 12-15 тыс. рублей за двухместный номер в сутки. И это — главное препятствие для перевода «диких» туристов в цивилизованное поле — у многих людей просто денег нет, чтобы купить путевку по такой цене.