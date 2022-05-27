Рейтинговое агентство подтвердило соответствие стандартам «зеленых» облигаций Москвы — Заммэра Ефимов

74-й выпуск государственных облигаций Москвы, размещенный в мае прошлого года, соответствует принципам и критериям «зеленого» финансового инструмента. Это подтвердило в своем заключении рейтинговое агентство «Эксперт РА», сообщил 27 мая заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заключение рейтингового агентства основано на отчете об использовании эквивалента привлеченных от размещения «зеленых» облигаций средств за 2021 год (его утвердил мэр Москвы Сергей Собянин). Согласно этому документу, ценные бумаги столицы полностью соответствуют требованиям, которые предъявляют к «зеленым» облигациям по отбору проектов для финансирования, использованию и учету средств, раскрытия информации.

«Зеленые» облигации (74-й облигационный выпуск) Москва разметила 27 мая 2021 года, их объем составил 70 млрд рублей. Ценные бумаги выпущены с постоянным купоном в размере 7,38% годовых. Срок обращения облигаций — 7 лет. Средства от их выпуска власти столицы направили на приоритетные проекты города, которые снизят выбросы загрязняющих веществ и парникового газа.

Так, 10,2 млрд направили на обновление автобусного парка: закупили 400 электробусов. А 59,8 млрд рублей — на строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена с 12-ю станциями, движение там уже открыто.

«Инвесторам, которые вложили средства в «зеленые» облигации Москвы, доступна полная информация о расходовании средств, а также о реализации «зеленых» проектов и достигнутых эффектах. Проекты обеспечивают сокращение выбросов загрязняющих веществ от личного и общественного автотранспорта на 610,2 тонны ежегодно, а углекислого газа – на 36,1 тыс. тонн. Экологический эффект будет увеличиваться по мере ввода в эксплуатацию строящихся станций и линий БКЛ», — отметил Владимир Ефимов.

Напомним, что зеленые» облигации Москвы включены в Сектор устойчивого развития Московской биржи. Отчет об использовании средств по итогам года, выпущенный городом, и его независимая верификация рейтинговым агентством обеспечивают поддержание Московской биржей статуса облигаций как «зеленого» финансового инструмента.

«Москва полностью выполняет принятые на себя финансовые обязательства. Все привлеченные от выпуска «зеленых» облигаций средства были направлены на установленные проекты в течение 2021 года. 26 мая — в соответствии с назначенным сроком — были произведены полугодовые купонные выплаты по таким ценным бумагам на сумму 2,58 млрд рублей. Весь государственный долг Москвы обслуживается своевременно и в полном объеме», — подчеркнул заместитель мэра.