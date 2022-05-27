«Роснефть» предъявит Минфину США иск за клевету

Минфину США придется ответить перед «Роснефтью» в судебном порядке. Российская нефтяная компания намерена подать в суд на американское финансовое ведомство, накануне обвинившее ее в том, что «Роснефть», якобы, причастна к нелегальным поставкам на европейский рынок иранской нефти. О плане подать иск сообщил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

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«Даже в условиях условной правовой среды не представляю суд, в котором мы сможем проиграть, потому, что никаких доказательств лжи [американских властей] нет», — цитируют представителя российской стороны «Ведомости».

Также Михаил Леонтьев категорически отверг обвинения американского госсекретаря Энтони Блинкена, прозвучавшие 25 мая. По мнению представителя правительства США, Россия «способствует контрабанде иранской нефти», действуя совместно с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР). При этом, Блинкен объявил о введении с 25 мая санкций против «интернациональной сети по контрабанде нефти и отмыванию доходов». Обвинив в поддержке «сети» российские правительственные круги и государственные предприятия, Блинкен назвал среди последних «Роснефть», якобы транспортировавшую иранскую нефть в сотрудничестве с компанией Zamanoil DMCC из ОАЭ.

«Мы будем отстаивать свои интересы в суде. Все, что говорит Блинкен, является заведомым недоказуемым враньем, имеющим шкурную подоплеку. Потому что он провалил все что мог с точки зрения интересов действующей администрации США», — заявил Леонтьев, добавив, что срок подачи судебного иска будет зависеть от развития событий.

«Странная схема»

Комментируя произошедшее, доктор экономических наук, депутат ГД Михаил Делягин сказал «Эксперту», что заявления Блинкена и Минфина США содержательно нелепы.

«Плохие арабы и плохие русские продавали, якобы, иранскую нефть плохим китайцам. Это такой же сюрреалистический бред, как если бы израильтяне занимались контрабандой иранской нефти. Американцы смешали в кучу все, и это на самом деле способ навредить всем своим оппонентам, потому что арабские страны Персидского залива послали Байдена очень неприятно, причем публично. С нами у них понятно какие отношения», — заявил Делягин.

Продолжая свою мысль, известный экономист еще раз указал на несодержательность американских обвинений, назвав их истерикой и «странной схемой».

«Это какая-то истерическая реакция: давайте мы вас обвиним во всех смертных грехах, введем против вас санкции, потому что вы плохие, вы нам не нравитесь. Понятно, что к реальности это не имеет отношения никакого, потому что это очень странная, мягко говоря, схема. Она противоестественна по своей природе, потому что объединяет Иран с арабскими странами, которые друг друга очень не любят. Очень сильно не любят», — пояснил Делягин.

Мотивы — во внешнеполитических провалах

В «Роснефти», со своей стороны, высказывают следующее предположение о мотивах, побудивших американского чиновника выступить с упомянутыми заявлениями. Михаил Леонтьев назвал в качестве их причины срыв сделки между США и Исламской республикой по покупке американцами иранской нефти.

«Администрация Байдена решила найти нефть в странах, которые она кошмарила на предыдущем этапе своей деятельности, — сказал Леонтьев. — В Венесуэле этого сделать не удалось, но сделка с Ираном была уже в высокой степени готовности, и то, что говорит Блинкен, это прикрытие провала сделки. А КСИР — это жупел, и Блинкен размахивает им».

«Ведомости» приводят схожее мнение главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукъянова, считающего, что администрация Байдена готовит общественность Штатов к возможному провалу сделки. По словам Лукьянова, Белый дом пытается сделать вид, что договариваться с Ираном он был не столь и настроен. К тому же, как считает политолог, из-за значительного изменения мировой геополитической ситуации «иранская угроза» стала гораздо менее заметной для американской общественности, отчего создается определенный фон, благоприятствующий отказу США от сделки.

С данной точкой зрения солидарен и Делягин, назвав причиной срыва нефтяной сделки недоговороспособноссть американской стороны.

«Администрация Байдена пыталась заменить российскую нефть нефтью из Ирана, предложив ядерную сделку. — уверен парламентарий. — Начались переговоры. Американцев не послали прямо с порога, как это было с Венесуэлой, дело зашло чуть дальше. Но и тут тоже все сорвалось. Потому что администрация Байдена заняла фирменную позицию: вы обязаны делать то, что мы от вас хотим, а мы вам можем что-нибудь пообещать, но свои обязательства обязательно нарушим по первом удобном случае, торжественно вам об этом заявляем. Причем публично. В общем, переговоры в силу недоговороспособности американской стороны провалились».

Депутат добавил, что США начали эти переговоры накануне начала СВО на Украине, прекрасно понимая, что они уже создали все условия для разжигания конфликта.

«Что бы она (Россия) не делала — войну бы ей в любом случае навязали. США необходимо было лишь договориться о замене на мировых рынках российской нефти на иранскую. Не получилось», — резюмировал вышесказанное Делягин.

Будет большой, красивый скандал

По мнению представителя депутатского корпуса, главное в происходящем то, что истерические заявления США создают большую проблему, так как провал переговоров с Ираном и сохранение антииранских санкций усугубляют дефицит нефти на мировых рынках и, в частности, в Америке.

«Действия американцев можно рассматривать как стремление углубить глобальный кризис, сделать его более разрушительным. И не снизить потери для старой модели от этого кризиса, а наоборот, максимально эти потери нарастить, чтобы эта модель вообще развалилась. Понятно, что такие соображения для Блинкена слишком сложны. У него, скорее всего, просто истерика и попытка отвлечь внимание от своего эпического провала в Венесуэле и Иране», — сказал экономист.

Возвращаясь к теме намечающегося судебного процесса между «Роснефтью» и Минфином США, Делягин заявил, что позиции российской компании в суде против американской стороны очень сильны.

«Никаких оснований для американских заявлений не было. Там, повторюсь, просто обида, оскорбление и клевета. И я думаю, что с содержательной точки зрения здесь нет никаких вопросов, в том числе и у самих американских судов», — сказал эксперт.

Однако, при этом Делягин усомнился в беспристрастности американской Фемиды.

«Но нужно понимать, что времена, когда в Америке суды судили по закону, по крайней мере, в отношении российских компаний, они прошли. Однако с содержательной точки зрения это будет большой, красивый международный скандал. А дальше посмотрим какие желания возобладают: желание стабилизировать мировые рынки или, наоборот, развалить мировые рынки. Обеспечить России умеренную прибыль в случае стабилизации мировых рынков, или обеспечить российским нефтяникам сверхприбыль, если мировые рынки будут развалены», - сказал Михаил Делягин.