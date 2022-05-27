Россия построит зерновой ОПЕК

Из-за барьеров в торговле импортеры российской сельскохозяйственной продукции могут недополучить до 10 млн тонн зерна из РФ. Речь идет о новом сельскохозяйственном годе, которые начнется в июле текущего года и закончится в июне 2023 года

Однако российские экспортеры уже предложили подходящее решение проблемы. Имеются планы по организации регионального рынка со своими инструментами и правилами. Об этом заявил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин в кулуарах открывшегося в Сочи Всероссийского зернового форума.

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Зерновые правила в ЕАЭС нужно синхронизировать

«На фоне громких заявлений о приближающемся мировом продовольственном кризисе наши вчерашние партнеры наперегонки соревнуются в возведении барьеров на пути российского зерна в нуждающиеся страны. Это блокировки банковских счетов и расчетов, заморозки кредитных линий и лимитов торгового финансирования, запрет на заход судов в российские порты. Говоря языком новомодной культуры отмены, российское зерно, похоже, решили просто отменить, несмотря на последствия. Это не может не тревожить», — считает Эдуард Зернин.

По его словам, уход с рынка малого и среднего бизнеса приведет к снижению деловой активности. «Это, безусловно, повлияет на цены внутреннего рынка, которые и без того имеют мощный стимул к снижению на фоне укрепления рубля. Однако затоваривания внутреннего рынка не произойдет из-за исключительно высокого спроса на наше зерно в мире. Мы найдем подходящее решение для организации поставок в нуждающиеся страны, вплоть до организации обособленного регионального рынка, со своими клиринговыми валютами, инструментами торгового финансирования, правилами торговли и разрешения споров», — отметил глава Союза экспортеров зерна.

Комментируя сообщения о том, что Россия предлагает всем странам ЕАЭС ввести единые меры по ограничению экспорта зерна, Эдуард Зернин заявил: «Безусловно, такая необходимость есть. ЕАЭС из самого названия “экономический союз”. поэтому правила регулирования рынков должны быть синхронизированы, как и в других подобных организациях».

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Санкции в помощь

По всей видимости, возрождается старая идея создания так называемого «Зернового ОПЕК», предположила в беседе с корреспондентом «Эксперта» аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Она напомнила, что в начале 2000-х годов была идея объединения крупнейших производителей зерновых России, Казахстана и Украины в одно объединение экспортеров, которые могли бы влиять на цены. В те времена цены на зерновые в основном снижались, причерноморское зерно только начало выходить на мировой рынок.

Европейцы и американцы совместно задушили эту идею, перетянув на свою сторону Украину, и фактически начали производить сельхозкультуры на украинской земле самостоятельно, указала аналитик. Именно по этой причине в настоящее время так много шума по поводу вывоза застрявшего товара, произведенного в прошлом зерновом сезоне.

В итоге ценообразование в причерноморском регионе на зерновые подвисло, констатировала Оксана Лукичева. Биржа CME в свое время сделала несколько фьючерсных контрактов для торговли пшеницей и кукурузой с черноморским базисом, но они так и не расторговались, поскольку российские и казахские производители не поддержали идею, а украинского зерна было слишком мало, чтобы дать нормальный объем.

По мере продвижения российских войск по Украине и перехода земель под контроль России можно вновь поднимать идею создания регионального причерноморского рынка. «Будем надеяться, что по мере урегулирования конфликта, поставки возобновятся на новых условиях как фрахта, так и оплаты, а ценообразование перейдет к причерноморским производителям. Кстати, будет и запуск нового контракта НТБ на пшеницу с базисом CPT “Черное море”. Всему этому будут способствовать организованные санкции, которые иначе как подарок воспринимать не стоит», — подчеркнула Оксана Лукичева.

России интересны рынки арабских стран

Сейчас Россию пытаются обвинить в организации продуктового кризиса в мире, отметил в комментарии «Эксперту» преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. Под удар попадают страны Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны, пребывающие в состоянии вооруженных конфликтов или с нестабильной обстановкой. Сегодня на фоне продолжающейся операции на Украине и ужесточения западных санкций против РФ эти страны столкнулись с острым дефицитом тендерных предложений по продаже зерна. Его нехватка на мировом рынке уже спровоцировала рекордный рост стоимости пшеницы на мировом рынке до 40% от предыдущего сезона.

В ближайшее время крупнейшим импортерам из этих стран придется принимать оперативные меры по диверсификации поставок, чтобы избежать ощутимого ухудшения продовольственной ситуации, уверен Валерий Корнейчук. Интерес для России представляют и рынки платежеспособных арабских стран. При наличии взаимовыгодных договоренностей, страны Персидского залива вполне могут профинансировать расширенные гуманитарных поставок российской пшеницы в Йемен, Сирию и Ливию.

Тем временем в России в этом году ожидается рекордный урожай пшеницы, из которого наша страна готова поставить на мировой рынок более 25 млн тонн зерна и помочь в решении продовольственного кризиса. Единственным условием для этого является отмена введенных санкций. Россия готова содействовать вывозу зерна с Украины, путем предоставления гуманитарных коридоров для выхода судов из украинских портов, рассказал доцент ВШУФ.

Кроме того, добавил он, новой площадкой для заключения сделок и поставок зерна может стать создание нового регионального рынка. В его рамках можно организовать расчеты национальными валютами за поставляемое зерно с проведением платежей через национальные системы передачи финансовых сообщений. Организация подобных расчетов с Ираном, Индией и странами АТР, на основе имеющегося китайского опыта, сейчас обсуждается.

Сегодня Россия готова наполнить региональный рынок зерном в объеме до 10 млн тонн. Дополнительные объемы, оцениваемые в 2-3 млн тонн, могли бы быть переброшены на него от предприятий МСП, получивших квоты, однако не реализовавшие их в непростых текущих условиях. Это существенно увеличило бы поставку зерна и снизило вероятность возникновения продуктового кризиса на мировом рынке в целом, так и в беднейших странах, заключил Валерий Корнейчук.