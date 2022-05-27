Россиянам разрешили вкладываться в компании из дружественных стран

Банк России разрешил резидентам вносить средства в уставный капитал компаний из дружественных стран. При этом, платеж должен осуществляться в валюте этого государства или в рублях, сообщили в Центробанке.

«Российские резиденты при одновременном соблюдении ряда условий смогут оплачивать доли, вклады и паи в имуществе нерезидентов, а также делать взнос в пользу иностранцев по договору простого товарищества без предварительного получения индивидуальных разрешений Банка России», — говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор отметил, что платеж должен осуществляться в валюте дружественного государства или в рублях. Размер доли, вклада, пая в имущество нерезидента или взноса по договору простого товарищества, не должен превышать 10 млн рублей или эквивалент в иностранной валюте. Если эти условия не применимы, то для проведения операции резиденту, как и раньше, потребуется получать специальное разрешение Банка России.

Ранее «Эксперт» писал, что президент РФ Владимир Путин распорядился образовать межведомственную рабочую группу по выработке новых механизмов в сфере валютного регулирования и международных расчетов. Специалисты должны разработать план формирования инфраструктуры расчетов РФ с партнерами из дружественных стран, в том числе в рублях или в их национальных валютах, а также порядок расчетов с такими партнерами, в частности, проведение операций торгового финансирования и платежного клиринга. То же самое касается формирования инфраструктуры расчетов, в том числе в рублях, с контрагентами из недружественных стран.

