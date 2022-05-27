«Ростех» и Бауманка будут выпускать оборудование для промышленной 3D-печати

Центр аддитивных технологий (ЦАТ) «Ростеха» и Московский центр лазерных технологий (МЦЛТ) при МГТУ им. Баумана заключили соглашение о сотрудничестве, предполагающее создание оборудования для промышленной 3D-печати.

Документ подписали генеральный директор ЦАТ Владислав Кочкуров и гендиректор МЦЛТ Александр Григорьянц, сообщается на сайте «Ростеха».

По словам Кочкурова, продукция Центра рассчитана в первую очередь на авиастроительную отрасль. Он подчеркнул, что создание, в частности, самолетов Superjet-100 или МС-21 с российскими двигателями ПД-8 и ПД-14 «немыслимо» без технологий 3D-печати. «Наша задача — обеспечить соответствующие возможности, предложить авиастроителям лучшие производственные решения. Совместная работа с Бауманкой направлена на создание нового поколения отечественного оборудования для этих целей», — сказал Кочкуров.

Сообщается, что в рамках проекта госкорпорации и Бауманки в Центре аддитивных технологий будет проведена апробация и опытная эксплуатация установки 3D-печати на базе технологии селективного лазерного плавления, разработанной специалистами МЦЛТ. «Опытные образцы изделий, изготовленные на новом отечественном оборудовании, пройдут испытания на соответствие техническим характеристикам, предъявляемым к авиационной продукции», — указывается в сообщении «Ростеха».

Отмечается, что следующим шагом станет запуск серийного производства 3D-оборудования. Опытный образец 3D-принтера, над которым работают специалисты, способен печатать изделия размером до 250х250х300 мм из металлических порошковых материалов — алюминиевых, бронзовых, титановых сплавов и нержавеющей стали.

Ранее «Эксперт» писал, что, согласно статике GlobalData, в 2021 году Россия находилась на 11-м месте в мире по производству и внедрению аддитивных технологий. Между тем основная часть 3D-принтеров в РФ поставлялась из Германии и США. Также на отечественный рынок попадала японская техника. В настоящее время эти поставки прекратились из-за антироссийских санкций.