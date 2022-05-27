Силуанов назвал сумму, «запущенную» на поддержку экономики России

На поддержку бизнеса, индексации и выплаты из «бюджетной тумбочки» выделено уже 8 трлн рублей, и в сложившихся условиях эти расходы оправданны, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Финансовом университете при правительстве РФ.

«Мы поддержали малый и средний бизнес, поддержали и крупный субсидированием процентных ставок по возросшим кредитам. Меры поддержки людей, семей с детьми тоже, как мне кажется, сработали. Приняты решения об индексации пенсий, МРОТ, прожиточного минимума, — все это наш ответ на вызовы, с которыми столкнулась страна. Без дополнительных денег никуда. Откуда деньги? Из той же "бюджетной тумбочки", просто в этом году мы отменили бюджетное правило, теперь все нефтегазовые доходы направляются на расходы. Общий объем бюджетного стимула, который мы запустили в экономику, — 8 трлн рублей. Огромные средства. Но эти ресурсы нам необходимы, чтобы поддержать экономику и граждан. В этих условиях они оправданны», — зявил Силуанов в своей лекции «Финансово-экономическая устойчивость России в условиях санкций».

Глава Минфина отметил, что настал момент, когда пришлось задействовать и Фонд национального благосостояния. Правда, средства в нем копились в валюте, но сейчас «Центральный банк дает нам рубли, чтобы финансировать все мероприятия», добавил Силуанов.

Ранее «Эксперт» писал, что в России уже началась сруктурная перестройка экономики. Все экономические связи, рынки сбыта, география экспорта и импорта, объем и степень локализации производства, распределение рабочей силы, уровень технологичности производственных процессов, — все это должно претерпеть изменения, заявила Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. Налаживание логистики и поиск новых поставщиков займет не один месяц, предупредила она.

