Силуанов рассказал, зачем Россия продолжает платить по госдолгу

России хотят объявить дефолт, при этом деньги у страны есть, желание платить тоже есть, но заплатить не дают, что просто «нонсенс какой-то», заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Финансовом университете при правительстве РФ. То, что Россия все-таки осуществляет платежи по госдолгу, несмотря ни на что, он объяснил принципиальной позицией ответственного заемщика, в противном же случае, по его словам, «времена пройдут, а осадочек останется».

«России хотят объявить дефолт. При этом деньги у нас есть, желание заплатить тоже есть, но нам не дают заплатить. Нонсенс какой-то. Это, как говорится, назло мамке уши отморожу, — чтобы сделать больнее России, сделаю больно своим инвесторам. Чушь какая-то, ерунда, но тем не менее мы с этой ерундой постоянно сталкиваемся», — рассказал глава Минфина в своей лекции «Финансово-экономическая устойчивость России в условиях санкций».

Силуанов подчеркнул, что Россия является ответственным заемщиком и выполняет свои обязательства: «сначала платили за счет замороженных резервов, потом валютными поступлениями, которые приходят в казну, и дальше будем платить в рублях».

«Для чего нам это нужно? Если хотят объявить дефолт по нашим обязательствам, зачем нам-то стараться? Мы страна, которая взаимодействует с инвесторами. Они нам дали деньги в долг. Мы надежный заемщик. Если мы откажем в выплатах, времена пройдут, а осадочек останется. Поэтому мы всеми способами сейчас будем подтверждать роль надежного заемщика, чтобы сохранить имидж страны как надежной, с которой можно иметь дело. Это очень важно», — заявил Силуанов.

Ранее «Эксперт» писал, что отказ Минфина США от продления лицензии на получение инвесторами платежей по государственному долгу РФ ущемляет в первую очередь права иностранных инвесторов в российские долговые инструменты и подрывают доверие к западной финансовой инфраструктуре. Минфин России как ответственный заемщик готов продолжить обслуживание и погашение всех долговых обязательств, выплаты будут осуществляться в рублях.