СМИ: Россия после угроз США загружает крылатые ракеты «Калибр» на свои подлодки

В некоторых американских СМИ появилась информация, что ВМС РФ приступили к погрузке крылатых ракет «Калибр» на подводные лодки черноморского флота.

Как, в частности пишет издание Newsweek, это связано с угрозами, которые накануне прозвучали из Вашингтона о готовности США нанести удар по российским судам.

Напомним, Пентагон пригрозил напасть на российский флот, если не будет освобождён путь для экспорта зерна из Украины. В ответ на это, пишет Newsweek, российская сторона начала оснащать подлодки черноморского флота «Калибрами».

Сейчас уже две подлодки оснащены ракетами «Калибр», которые способны поражать цели на дальности до 1 400 км. Министерство обороны РФ пока не комментирует эту информацию, сообщает inosmi.ru.

ОКР «Калибр» — российские крылатые ракеты, по кодификации НАТО SS-N-27 «Sizzler». Были созданы на основе двух проектов: разработанной в течение периода с 1975 по 1984 год в СМК «Новатор» стратегической ядерной крылатой ракеты 3М10 с боевым радиусом 2500 км и конкурса противокорабельных ракет «Альфа» (ОКР «Бирюза»). Широкой публике ракеты семейства «Калибр» впервые были представлены на выставке МАКС-1993.

Согласно информации из открытых источников, максимальная дальность стрельбы крылатой ракеты из состава этого комплекса, летящей на дозвуковой скорости, достигает около 2 тыс. км. Для надводных кораблей разработан вариант комплекса «Калибр-НК», для подлодок – «Калибр-ПЛ».

Ранее «Эксперт» сообщал, что в Польше, а также на территории ещё восьми государств с 1 по 27 мая проходят военные учения Defender Europe и Swift Response 2022 с участием военнослужащих НАТО и стран-партнёров. В них принимают участие 18 тыс. военнослужащих из более чем 20 государств, в том числе около 7 тыс. солдат и 3 тыс. единиц техники на территории Польши.

Главной целью учений названо повышение готовности и улучшение взаимодействия между союзниками и партнерами НАТО и США. В учениях на территории Польши принимают участие военные из США, Франции, Швеции, Германии, Дании и Великобритании. Польские же солдаты участвуют в учениях на территории Литвы и Латвии вместе с солдатами из Чехии, Германии и Нидерландов.

В рамках учений реализуются эпизоды тактического перемещения на большие расстояния с преодолением водных преград и огневая подготовка.