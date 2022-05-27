Среди направлявшихся в Россию из Украины беженцев выявили около 250 националистов

Примерно 250 сторонников украинских националистов оказались среди направлявшихся в Россию беженцев с территории Украины.

Об этом «Российской газете» сообщил первый заместитель директора ФСБ — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

«Вследствие нарастания военной опасности и ухудшения гуманитарной ситуации в Донбассе существенно возрос поток беженцев с Украины. С середины февраля в Российскую Федерацию пропущено более 1 млн 200 тыс. российских и украинских граждан. Под видом беженцев в нашу страну пытаются проникнуть праворадикальные и националистические элементы, в том числе участвовавшие в боевых действиях», — рассказал Кулишов.

Он уточнил, что российскими пограничниками совместно с сотрудниками территориальных органов безопасности и подразделений Росгвардии выявлено «порядка 250 лиц данной категории».

Как сообщило Минобороны РФ, беженцы с Украины продолжают прибывать на территорию России, спасаясь от обстрелов ВСУ. «Местная администрация оказывает беженцам всю необходимую помощь. Специалисты органов местного самоуправления предоставляют места проживания с горячим питанием», — указывается в материале ведомства. Отмечается, что на территории РФ беженцы получают необходимые консультации по оформлению документов.

По данным замминистра здравоохранения РФ Сергея Глаголева, с конца февраля Россия приняла около 1,5 млн жителей Донецкой и Луганской народной республик; всего с 2014 года в России нашли убежище более 3,5 млн. человек из Украины. Согласно информации Минздрава, с 2014 года в ЛНР и ДНР было отправлено более 400 гуманитарных конвоев, доставивших более 20 тыс. т гуманитарного груза, включая 5 тыс. т лекарств и медоборудования на сумму более $300 млн.