Стал известен богатейший наследник в России

Forbes составил рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров. По оценкам издания, на 29 апреля в стране насчитывалось 113 миллиардеров с совокупным состоянием $522 млрд. Если эту сумму поделить поровну на всех их детей (340), они тоже будут миллиардерами со средним состоянием $1,5 млрд. Самым же богатым признан 32-летний Юсуф Алекперов, единственный сын крупнейшего акционера «Лукойла».

«Самым богатым наследником ($21,4 млрд) уже много лет остается Юсуф Алекперов, единственный сын крупнейшего акционера "Лукойла" Вагита Алекперова. На втором месте дочь и сын основателя "Еврохима" и СУЭКа Андрея Мельниченко (по $11,35 млрд), на третьем — наследники совладельца "Сибура" и "Новатэка" Леонида Михельсона (по $11,35 млрд)», — говорится в пояснении к рейтингу.

По данным издания, Юсуфу Алекперову принадлежит 0,2% акций «Лукойла», которые оцениваются в $90 млн. Ему же достанется и пакет отца (28,3%): попав под санкции Вагит Алекперов ушел из руководства компании, но с акциями не расстался. У Алекперова-младшего есть также холдинг «Экто», состоящий из шести компаний, крупнейшей из которых по выручке является «Лукавто», дилер Mercedes-Benz.

По сравнению с прошлым годом в списке двадцати богатейших наследников по версии Forbes появились пятеро новичков из двух семей: двое детей основателя финтех-сервиса Revolut Николая Сторонского ($3,55 млрд на каждого ребенка) и трое сыновей Дмитрия Бухмана, совладельца игровой компании Playrix ($2,7 млрд на каждого).

Ранее «Эксперт» писал, что Forbes опубликовал рейтинг богатейших землевладельцев РФ. Совокупная площадь земель, принадлежащих крупнейшим российским латифундистам, составила 8,5 млн га, а их общая стоимость выросла до 933,04 млрд рублей. Лидером рейтинга, как и прежде, стал «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, принадлежащий семье экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

