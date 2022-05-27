ЦБ выпустит десятирублевую монету, посвященную Ивановской области

Банк России 30 мая выпустит в обращение памятную монету из недрагоценных металлов «Ивановская область» серии «Российская Федерация» (каталожный номер 5714-0083). Монета номиналом 10 рублей диаметром 27 мм выйдет тиражом 1 млн штук, сообщается на сайте ЦБ.

«Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений», — говорится в сообщении ЦБ.

На лицевой стороне монеты расположены надписи: в верхней части — «Банк России», в нижней части — «2022». Слева и справа изображены ветви лавра и дуба. В центре находится число «10» и надпись «рублей». Внутри цифры «0» имеется защитный элемент в виде числа «10» и надписи «руб», наблюдаемых под разными углами зрения. В нижней части расположен товарный знак Московского монетного двора. На оборотной стороне монеты изображен герб Ивановской области.

Ранее «Эксперт» писал, что ЦБ выпустил в обращение памятные десятирублевые монеты из недрагоценного металла серии «Города трудовой доблести»: «Ижевск», «Иркутск», «Казань» и «Магнитогорск». На монете, посвященной Ижевску, изображен фрагмент памятника «Оружейникам Удмуртии, героям трудового фронта Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». На монете, посвященной Иркутску, — памятник «Танк Т-34-85 «Иркутский комсомолец», на монете в честь Казани — фрагмент памятника труженикам тыла, в честь Магнитогорска — фрагмент монумента «Тыл — фронту».