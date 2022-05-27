Turkish Airlines открыла прямые рейсы из Казани в Даламан

Авиакомпания Turkish Airlines начала производить прямые рейсы из Казани в Даламан.

Как пишет «Интерфакс», чартерные туристические рейсы будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Перелеты планируется осуществлять на 194-местных самолетах Airbus.

Предполагается, что число рейсов будет увеличено.

Как ранее отмечал «Эксперт», авиакомпании из государств, не совершающих по отношению в России недружественных действий, и сейчас совершенно беспрепятственно планируют и осуществляют рейсы как транзитом через РФ, так и непосредственно в российские воздушные гавани. Среди них — Emirates, Turkish Airlines, Qatar Airways, Air Serbia и многие другие.

В апреле сообщалось, что в конце мая начнет работать новая турецкая авиакомпания Southwind, которая будет предназначена специально для российских путешественников. Перевозчик будет базироваться в Анталье и эксплуатировать пять самолетов Airbus: три широкофюзеляжных и два узкофюзеляжных.

