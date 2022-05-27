Турция готовиться одеть и обуть Россию

Сервис CloudPayments зафиксировал в России в мае значительный рост онлайн-спроса на одежду отечественного производства. В целом с начала месяца и по 24 число спрос на нее в сети вырос на 61% по сравнению с 1 — 24 февраля. Количество покупок по интернету выросло на 41%, а средний чек, составивший 7 тысяч 83 рубля — на 20%. Наибольшим спросом пользуется детская одежда, оборот которой увеличился на 73% (покупки — на 48%).

Стоит отметить, что для проведения сравнения сервисом брался период, окончание которого совпадает с днем начала спецоперации на Украине. Впрочем, также отмечается и рост спроса в онлайне в соотношении год к году. По сравнению с 2021 годом в мае года текущего он стал больше на 90% При этом онлайн-покупок стало больше на 123%. Зато средний чек сократился — с 11 тысяч 633 рублей до 7 тысяч 83 рублей.

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Онлайн vs офлайн

Данная статистика из области электронной коммерции является, пожалуй, достаточно репрезентативной иллюстрацией общих для всей российской экономики тенденций, причиной возникновения которых стали западные санкции. С одной стороны, в силу логистических проблем и затруднений в международных финансовых расчетах покупать предметы гардероба не только европейских и американских производителей, но и сделанные в дружественных странах, стало сложнее даже в интернет-магазинах. Поэтому потребитель выбирает доступные как физически, так и по цене российские изделия легкой промышленности, представленные и в экономическом, и в премиальном сегментах.

С другой стороны, сама по себе покупательская способность населения несколько уменьшилась, из-за чего сократились усредненные суммы покупок. При этом в сети одежду можно купить зачастую выгоднее, чем в обычном магазине. Это более гибкий рынок, на которым российским производителям оказалось проще реализовать представившийся им благодаря ограничению импорта шанс. Проблема лишь в том, что общие объемы общие продаж на интерент-площадках как уступали, так и продолжают уступать объемам невиртуального шопинга. Особенно — в регионах.

Что касается реализации одежды в офлайне, то здесь в полный рост встает вопрос замещения уходящей западной продукции на торговых площадях. Российские производственные компании, даже с учетом временного ослабления конкуренции, пока не могут занять освобождающиеся ниши. Им следовало бы поторопиться с увеличением производственных мощностей и ассортимента, так как ближе к концу года окно возможностей начнет закрываться при любых экономических и политических раскладах.

Одна из вероятных причин этого — появление новых крупных зарубежных игроков. Если люксовые вещи в РФ будут поступать по медленно, но верно налаживающимся каналам параллельного импорта, пропускная способность которых априори ограничена, то поставки одежды, рассчитанной на массового потребителя, ожидаются через несколько месяцев в промышленных масштабах.

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«Брендовые янычары» идут в атаку

Российском совете торговых центров (РСТЦ) заявляют, что на рынок нашей страны уже осенью хотят выйти многочисленные турецкие бренды. Речь идет об открытии более 100 точек от Калининграда до Владивостока. В то время, когда китайские производители одежды лишь присматриваются к ситуации и не анонсируют экспансию, турки, можно сказать, перешли в атаку. Правда, пока только в информационном пространстве и на переговорном поле.

В данном контексте в российских и турецких СМИ называются малоизвестные широкому кругу потребителей в России, но популярные у себя на родине бренды Mudo, Twist, LTB, İpekyol, adL. Интерес со стороны российских операторов к ним фиксируется, так как излишек торговых площадей в перспективе прогнозируется в объеме около 3 млн квадратных метров. Открытым остается лишь вопрос по срокам завоевания русского рынка «брендовыми янычарами».

«Торговые площади, на которых могла бы появиться одежда из Турции пока не освободились. Возможно, кто-то из западных производителей останется, кто-то сменит вывеску. Открытие же магазина с нуля занимает около полугода с момент начала переговоров. Но целесообразность выхода на российский рынок должна в первую очередь изучаться самими производителями. Чтобы определиться, насколько они готовы к этому, и понимать, куда идти, необходимы маркетинговые исследования. Рынок точно “переварит” то, что ‘зайдет” потребителю. Это могут быть и джинсы, и футболки, и еще много чего. Придумают нечто вроде Uniqlo по концепции, стоимости и скорости — точно зайдет. Нужно делить ассортимент брендов на группы товаров: одежда есть детская, взрослая, casual. Вряд ли в контексте выхода на рынок турецкой одежды можно говорить о люксовом сегменте. Но есть уже признанные и даже находящиеся здесь марки», — отметил в комментарии «Эксперту» президент РСТЦ Дмитрий Москаленко.

Он заметил, что турецкие производители делают продукцию самого разного качества. «В среднем ценовом сегменте одежда у них, как правило, очень неплохая, не уступающая в качественном плане конкурентам. Хотя все сильно зависит от фабрики, от того, под каким брендом она работает. Например, мы все знаем хорошие турецкие изделия из кожи. По цене бренды из Турции не представлены в самом нижнем и люксовом сегментах. Стилистически — это микс. Есть и европейское направление, и средневосточное, и то, что нравится российскому покупателю», — заключил Дмитрий Москаленко.