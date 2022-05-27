В ФАС поступило ходатайство о покупке «Макдоналдс корпорейшн»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила от компании «Клуб Отель» ходатайство о приобретении «Макдоналдс корпорейшн».
Об этом сообщается в Telegram-канале антимонопольного ведомства.
«Служба в установленном порядке оценит влияние сделки на российский рынок услуг общественного питания», — говорится в сообщении ФАС.
Кроме того, как следует из данных реестра доменов Whois, возглавляемое гендиректором McDonald's в РФ Олегом Пароевым ЗАО «Москва-Макдоналдс» зарегистрировало домен veseloivkusno.ru.
«Весело и вкусно» — бывший рекламный слоган американской сети в России. Предположительно, так и будут называться теперь популярные рестораны быстрого питания. В числе других вариантов в сообщениях СМИ фигурировали «Только так», «Тот самый» и «Свободная касса».
Накануне источник «Известий» в правительстве Москвы сообщил, что все точки сети в России откроются до 15 июля. Флагманский ресторан на станции метро «Пушкинская» в столице заработает первым, это произойдет 12 июня. Под какими названиями будут запущены бывшие кафе McDonald's, не уточнялось.
McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями» из-за ситуации на Украине.
На прошлой неделе стало известно, что McDonald's продаст свой российский бизнес партнеру из Сибири, сооснователю нефтеперерабатывающей компании «НефтеХимСервис» Александру Говору, который был одним из франчайзи американской компании в России.