В ФАС поступило ходатайство о покупке «Макдоналдс корпорейшн»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила от компании «Клуб Отель» ходатайство о приобретении «Макдоналдс корпорейшн».

Об этом сообщается в Telegram-канале антимонопольного ведомства.

«Служба в установленном порядке оценит влияние сделки на российский рынок услуг общественного питания», — говорится в сообщении ФАС.

Кроме того, как следует из данных реестра доменов Whois, возглавляемое гендиректором McDonald's в РФ Олегом Пароевым ЗАО «Москва-Макдоналдс» зарегистрировало домен veseloivkusno.ru.

«Весело и вкусно» — бывший рекламный слоган американской сети в России. Предположительно, так и будут называться теперь популярные рестораны быстрого питания. В числе других вариантов в сообщениях СМИ фигурировали «Только так», «Тот самый» и «Свободная касса».

Накануне источник «Известий» в правительстве Москвы сообщил, что все точки сети в России откроются до 15 июля. Флагманский ресторан на станции метро «Пушкинская» в столице заработает первым, это произойдет 12 июня. Под какими названиями будут запущены бывшие кафе McDonald's, не уточнялось.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями» из-за ситуации на Украине.

На прошлой неделе стало известно, что McDonald's продаст свой российский бизнес партнеру из Сибири, сооснователю нефтеперерабатывающей компании «НефтеХимСервис» Александру Говору, который был одним из франчайзи американской компании в России.