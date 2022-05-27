В Кремле признались, что не понимают желание Киева

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами заявил, что Москва не понимает желания Киева.

По словам представителя Кремля, всему виной противоречивые заявления руководства Украины, передаёт РИА Новости.

«Киевские власти постоянно делают противоречащие, исключающие друг друга заявления, что не позволяет нам понять, чего они на самом деле хотят, – заявил пресс-секретарь главы государства.

Как ранее сообщал «Эксперт», накануне Песков рассказал, что Москва ждёт от Киева. По его словам, это озвученные Россией требования и осознания реальной ситуации.

«Мы ждём от Украины принятия наших требований и осознания ситуации де-факто, реальной ситуации, которая существует, – подчеркнул пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос о том, касается ли это и территориальных уступок. – Нет, это не территориальные уступки. Киеву просто нужно, ещё раз повторяю, признать ситуацию де-факто и просто трезво всё оценить».

Напомним, 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение лидеров республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Глава государства подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация Украины.

