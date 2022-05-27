В штабе ДНР объявили об установлении полного контроля над Красным Лиманом

Военные Донбасса при огневой поддержке российской армии освободили Красный Лиман, установив над ним полный контроль.

Об этом сообщается в Telegram-канале штаба Донецкой народной республики.

«По состоянию на 27 мая 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 220 населенными пунктами, включая Красный Лиман», — отмечается в сообщении штаба.

В понедельник, 23 мая, первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов проинформировал, что активные наступательные действия против украинских формирований возобновились в районе Авдеевки, Новоселовки Второй и Красного Лимана, пишет ТАСС. Спустя два дня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что более половины территории Красного Лимана освобождено, а до полного освобождения района остались считанные дни.

Ранее «Эксперт» писал о том, что, по словам посла ЛНР в России Родиона Мирошника, число украинских пленных в Луганской и Донецкой народных республиках составляет по меньшей мере восемь тысяч. По его словам, каждый день добавляются «буквально сотни» пленных, также растет число погибших — это происходит из-за того, что командование ВСУ вместо подразделений регулярной армии или националистических формирований перебрасывает в районы боевых действий части территориальной обороны, недавно набранные из гражданского населения.