В Совфеде предложили создать в России единый центр контроля за рынком табачной продукции

В верхней палате российского парламента заявили о необходимости создания в стране единого центра контроля за рынком табачной продукции.

Как передаёт РИА Новости, с соответствующим предложением выступил первый заместитель главы бюджетного комитета Совета Федерации Сергей Рябухин.

По мнению сенатора, функции по контролю необходимо возложить на Росалкогольрегулирование. При этом Рябухин напомнил, что в настоящее время за табачной продукцией осуществляет контроль сразу семь российских ведомств. Он также отметил, что из-за незаконного оборота табачной продукции наша страна теряет ежегодно около 100 млрд руб.

«Очень важно, чтобы в борьбу контрафактом табака также включились региональные и муниципальные органы власти», – резюмировал Рябухин.

Как ранее писал «Эксперт», в текущем году рынок нелегального табака поставит очередной печальный рекорд полтриллиона рублей – именно таким может оказаться общий экономический ущерб, нанесенный российскому бюджету контрабандными и контрафактными сигаретами с 2015 года.

Только за последние семь лет акцизы на табак выросли почти в три раза, толкая вверх цены на легальные сигареты. Черный рынок не платит налоги и предлагает контрафакт в два-три раза дешевле – неудивительно, что сегодня, по самым консервативным оценкам, доля нелегальных сигарет составляет не менее 11,5%.

У российских регионов есть все инструменты, чтобы успешно бороться с нелегальным табаком, ущерб от которого превышает 100 млрд руб. в год. Дело за «малым» – стимулировать местные власти и правоохранителей системно использовать эти инструменты «в полях».