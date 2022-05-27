В Твери открылась уникальная выставка работ художников-передвижников

19 мая 2022 года в Тверской областной картинной галерее, одном из старейших музеев России, открылась замечательная выставка «Передвижники. Русское искусство XIX — начала ХХ веков», представляющая произведения признанных российских классиков. Выставка, проводимая до 28 августа, посвящена всем трем периодам деятельности Товарищества передвижников и его влиянию на развитие русского национального искусства. На выставке представлены 40 картин художников, в разное время принимавших участие в деятельности Товарищества, а также ряда художников XIX века, формально не входивших в ТПХВ, но разделявших идеологические и художественные взгляды передвижников. Кроме живописных работ на выставке посетители могут увидеть декоративные скульптуры известных русских скульпторов Е. Лансере и В. Грачева.

Среди представляемых работ можно увидеть такие шедевры, как «Девушка с распущенными волосами» Ивана Крамского, «На Волге» Алексея Саврасова, «Разлука» Алексея Корзухина, «Танцовщица» Ильи Репина, этюд к картине «Над вечным покоем» Исаака Левитана, «Камни на Валааме» Ивана Шишкина, «Вятка» Виктора Васнецова, «Крестьяне Полтавской губернии» Владимира Маковского, «Речной пейзаж с пароходами» Михаила Нестерова, «Глас вопиющего в пустыне» Василия Поленова и многие другие.

Передвижники вошли в русское искусство не только как мастера портрета, бытовой и исторической картины, но и как мастера пейзажной живописи. В ряды передвижников, наряду с Крамским, Шишкиным и Саврасовым, входили Боголюбов, Корзухин, Клодт, Ясновский, Савицкий, Репин, Васнецов, Маковский, Киселев, Дубовской, Левитан, Нестеров, Корин, Максимов и другие — те, кто создал школу русской пейзажной живописи во второй половине XIX — начале XX века. У каждого из этих великих мастеров был свой неповторимый стиль, свои излюбленные мотивы, свой почерк, однако всех их объединяла любовь к России. Они одними из первых русских пейзажистов смогли увидеть и передать в своем творчестве удивительную поэзию и красоту совершенно обычных и обыденных на первый взгляд вещей.

Выставка реализована совместно с Тверской областной картинной галереей и Международной конфедерацией коллекционеров, антикваров и арт-дилеров при поддержке Правительства Тверской области и Министерства культуры Тверской области. Проект является частью обширной программы МККААД «БОЛЬШОЕ ИСКУССТВО БОЛЬШОЙ РОССИИ», в рамках которого тематические художественные выставки произведений из частных собраний были ранее представлены в музеях и выставочных залах Звенигорода, Плеса, Арзамаса, Владимира, Калуги, Тарусы.

Выставка будет открыта по 28 августа 2022 года.

Тверская областная картинная галерея (Тверь, Советская, 3)