Вице-мэр Ефимов: инвесторы построят семь школ и шесть детских садов по программе создания мест приложения труда

Инвесторы построят 7 школ и 6 детских садов за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) Москвы в рамках программы создания мест приложения труда. Об этом рассказал 27 мая заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, программу власти Москвы запустили в 2020 году под девизом «работа рядом с домом». Она призвана простимулировать девелоперов к строительству коммерческих и социальных объектов за пределами центра столицы. Застройщиков стимулируют скидками: построив нужные городу объекты за пределами ТТК и МКАД, могут сэкономить на оплате за изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство для других своих проектов.

«На данный момент правительство Москвы заключило с инвесторами 18 соглашений по созданию мест приложения труда, по которым в городе построят 31 объект, в том числе 7 школ и 6 детских садов общей площадью 171,6 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций в эти проекты составит 14,5 млрд рублей. Благодаря созданию новых учебных заведений в городе появится более 1,1 тыс. рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

В числе этих объектов также 7 деловых центров, 6 технопарков, два торгово-офисных здания, два торгово-развлекательных центра и один производственный комплекс. По словам вице-мэра, совокупная площадь этих зданий превысит 1 млн кв м, а общий объем инвестиций в их строительство оценивается в 85,2 млрд рублей. В результате за пределами ТТК появится около 30 тыс. рабочих мест. Объекты планируют сдать в эксплуатацию в 2023-2026 гг.

Изначально программа создания мест приложения труда (МПТ) была нацелена на строительство только промышленных объектов и офисов. Затем этот перечень существенно расширили, добавив в него объекты науки и образования, здравоохранения, спорта, гостиницы и другие. Отметим, что по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина перечень также дополнили объектами комплексного логистического обслуживания.

Добавим, что инвестор может обязаться построить недвижимость по программе МПТ в сжатые сроки, и тогда он получит повышенную льготу. К примеру, если срок реализации проекта сократится на 6-12 месяцев, то льгота вырастет на 5%, а если более, чем на год — то на 10%.

«Рассматривая девелоперские проекты, мы анализируем соотношение жилой и коммерческой застройки, обеспеченность рабочими местами там, где девелоперы предлагают строить места приложения труда. В некоторых районах, — например, в Марьине, Зябликове и Братееве — наблюдается нехватка рабочих мест. Поэтому выбор территории для участия в программе влияет на объем льготы, которую город предоставляет инвестору: она больше там, где выше дисбаланс между жильем и числом мест приложения труда», — рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, власти пересмотрели некоторые коэффициенты, влияющие на льготу. «Например, они стали еще выше в тех кварталах, где ввиду экономической ситуации требуется дополнительное стимулирование. Также повышенный коэффициент установлен в важных с точки зрения развития городских кварталах, определенных Москомархитектурой», — пояснил глава департамента.

Директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев напомнил, что в марте этого года утвердили пакет антикризисных мер для участников программы МПТ. Срок предоставления банковской гарантии, нужной для осуществления проекта, продлили до полугода. А при определении размера гарантии отменили привязку к ключевой ставке ЦБ РФ — ее зафиксировали на уровне 9,5% годовых. Кроме того, у инвесторов появилась возможность продлить на полгода сроки исполнения по некоторым условиям соглашений.

Принять участие в программе создания МПТ могут девелоперы, которые уже строят в Москве или имеют такие планы. На данный момент в нее уже вошли застройщики из структур ГК «ПИК», ГК «Пионер», Afi Development, Capital Group, ГК «ФСК», а также 3S Group и Сбера.