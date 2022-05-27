Вице-мэр Ефимов: мост вблизи делового центра «Москва-Сити» построили более чем на 80%

Работы по строительству моста через Москву-реку, который входит в состав северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП), завершили более чем на 80%. Переправа соединит деловой центр «Москва-Сити» с правым берегом реки. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Работы по возведению северного дублера Кутузовского проспекта ведет инвестор в рамках концессионного соглашения с правительством Москвы. Проект станет первой платной дорогой без светофоров внутри Москвы, которая построена на средства частного инвестора. Сооружение позволит москвичам экономит время, чтобы добраться до центра столицы с запада и северо-запада города.

«Автодорожная концессия по строительству северного дублера Кутузовского проспекта является самой крупной в Москве как по своим размерам, так и финансово: инвестор вложит в создание трассы около 68 миллиардов рублей. В настоящее время строительство СДКП ведется на всем протяжении будущей трассы. Первая платная автомобильная дорога столицы должна открыться в конце 2023 года. Сегодня завершается строительство моста через Москву-реку вблизи делового центра. Готовность объекта оценивается более чем на 80%», – сообщил Ефимов.

На данный момент смонтирована вантовая часть моста. Идут работы по бетонированию монолитных парапетных ограждений, завершить их планируют в июне — июле. Сооружение полностью построят в августе этого года.

Новая трасса создаст дополнительную связь между МКАД и ТТК и улучшит транспортную доступность западных районов столицы, где проживают более 800 тысяч человек, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Часть транспорта перейдет на СДКП, поэтому прилегающие магистрали станут свободнее в среднем на 11%. Кутузовский проспект, Рублевское и Можайское шоссе, Северо-Западную хорду личные автомобили будут проезжать примерно на 6,5 минуты быстрее. За счет перераспределения потока машин пассажиры маршрутов городского транспорта на этих улицах смогут сэкономить 15-20% времени за поездку. Больше всего положительный эффект от ввода СДКП будет виден на Кутузовском проспекте – новой магистралью будут пользоваться 2,4 тысячи автомобилистов», – рассказал Ликсутов.

Также ведутся работы по строительству съезда с СДКП на Кутузовский проспект в сторону области, добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Помимо этого будет создан ещё один съезд на улицу Барклая, по которому пользователи платной дороги через тоннель Маршала Гречко смогут проехать на Кутузовский проспект в центральную часть города.

«На данном этапе сооружено уже пять из восьми опор эстакады, в рамках съезда на улицу Барклая, ведется монтаж пролетного строения. К оставшимся опорам строители приступят в июле текущего года, после демонтажа теплосети в районе строительства эстакады. Срок готовности указанных съездов – октябрь 2023 года», – добавил Овчинский.

Специалисты также завершают вынос теплосети на участке СДКП от Минской улицы до улицы Барклая.

Эти работы помогут продолжить строительство эстакады. Врезка переустроенной теплосети запланирована на конец июня текущего года. Перестраивать коммуникации приходится на всем протяжении трассы - каждые 10-15 метров, отметили строители. При перекладке коммуникаций учитываются сроки и тот факт, чтобы она не сказалась на конечных датах сдачи объекта.