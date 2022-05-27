Владимир Ефимов: Москва сохраняет лидерство по выдаче семейной ипотеки в России

Более 5 тысяч льготных кредитов по программе «Семейная ипотека» оформили в Москве в январе – апреле 2022 года. Их общая сумма составила 42,4 млрд рублей, сообщил 27 мая заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он подчеркнул, что столица занимает наибольшую долю среди регионов страны по выдаче кредитов в рамках этой программы. Так, по итогам первых четырех месяцев доля города составила более 12% от их общего числа и около 23% от совокупного объема в денежном выражении.

«Больше всего кредитов по семейной ипотеке в начале года было выдано семьям с одним ребенком — 3,3 тысячи, то есть 63,7% от общего числа. Семьи с двумя детьми получили 1,2 тыс. займов — 22,9% от всего количества, с тремя и более детьми — 488 кредитов, или 9,3%. Еще 216 займов, или 4,1%, выдали семьям, в которых воспитываются дети с инвалидностью», — рассказал Владимир Ефимов. По его оценке, в целом за четыре месяца 2022 года по семейной ипотеке в столице было приобретено около 277,6 тыс. кв. м. жилья общей стоимостью 64,9 млрд рублей, а средневзвешенная ставка по программе в городе составила 4,58%.

Льготную «Семейную ипотеку» запустили в январе 2018 года. Изначально приобрести квартиру по ней могли семьи с двумя и более детьми, рожденными или усыновленными после этой даты, а также семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью. А с июля 2021-го в программу включили и семьи с одним ребенком.

«Семейная ипотека» востребована у москвичей, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. По его оценке, всего с 1 января 2018-го в столице выдано более 34 тыс. льготных кредитов по этой программе на сумму 224,8 млрд рублей. Это 11% от общего числа займов и 22,2% от совокупного объема по стране. «При этом 26,3% полученных жителями города кредитов приходится на семьи с первенцами: они оформили более 8,9 тыс. семейных ипотек», — добавил он.

Чаще всего льготный кредит в Москве берут при покупке жилья по договору долевого строительства (89,1% от общего числа) или по договору купли-продажи у юридических лиц (10,9%), добавил Кирилл Пуртов. Самый низкий спрос — на индивидуальное жилищное строительство. На эти цели в Москве оформили всего 28 кредитов, или 3% от общего числа аналогичных семейных ипотечных кредитов по стране, уточнил он.

С мая льготные ипотечные программы разрешено комбинировать с рыночными, что вызовет еще больший рост интереса к ним со стороны москвичей, прогнозирует министр.