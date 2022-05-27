Во второй половине дня трейдеры могут начать фиксировать огромную прибыль

Как и вчера, сегодня все внимание трейдеров приковано к двум инструментам: паре доллар-рубль и акциям «Газпрома».

Рубль продолжил вчерашнее инерционное снижение, за первый час торгов отдав доллару около 3% стоимости. Котировки перешагнули отметку 67 руб. за доллар. Сильнейшим сопротивлением для пары доллар-рубль сейчас выступает диапазон 70-73 руб. за доллар, который в прошлом году был такой же мощной поддержкой и неоднократно разворачивал пару вверх.

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Таким образом, от локальных максимумов этого года российская валюта за два дня потеряла около 10 рублей.

Но что изменилось за эти два дня? Завершился период агрессивной продажи валютной выручки экспортерами, которым нужны были рубли для уплаты налогов в бюджет. Закончились или резко сократились платежи «недружественных стран» за газ. Появились вербальные интервенции российских чиновников о пике укрепления рубля. ЦБ снизил ключевую ставку, а вчера вечером раздвинул временные рамки продажи экспортной выручки с 60 до 120 дней.

Вот, в общем-то, и все основные причины падения курса российской валюты. Причем реально значимыми для рынка являются только первые две из них, остальные носят больше психологических характер.

Принципиально ситуация не изменилась: торговый баланс России будет оставаться профицитным, а инструментов для регулирования долларовой ликвидности на внутреннем рынке у Банка России и Минфина нет.

На рынке даже стали поговаривать, что для прекращения роста рубля финансовые власти могут ослабить введенные против западных компаний ограничения, и разрешить им выводить «замороженные» в российских акциях и облигациях средства. Но это только гипотезы трейдеров и аналитиков, нет никаких достоверных фактов, что такие варианты хотя бы рассматриваются в правительстве.

Действительно, если разрешить иностранным инвесторам продать хотя бы часть российских ценных бумаг и вывести капитал на родину, это повысит спрос на валюту на внутреннем рынке. Но такой шаг будет означать, что заблокированные на Западе российские резервы будут просто подарены «недружественным странам», и, возможно, уйдут на «помощь Украине».

Поэтому ослабление рубля — явление временное. Не исключено, что уже сегодня во второй половине дня спекулянты начнут фиксировать огромную прибыль последних дней, заработанную на падении курса национальной валюты.

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Акции «Газпрома» пока не могут преодолеть техническое сопротивление 300 рублей. Пробой этого уровня откроет дорогу для роста еще на 50 рублей. Но трейдеры напуганы вчерашним моментальным обвалом бумаги с 280 до 245 рублей в районе обеда. Этот вопрос изучает Банк России, но пока никакой информации от регулятора о причинах данного падения нет.

Пока же у «Газпрома» остаются в силе два мощных драйвера роста: огромная текущая выручка, которая с успехом компенсирует снижение объемов добычи и экспорта, а также ожидание получения более 52 рублей дивидендов на каждую акцию.

Среднесрочным инвесторам стоит держать акции в портфеле и ждать получения дивидендов. Все говорит в пользу того, что и в этом году газовая монополия заработает рекордную прибыль, поэтому дивидендный гэп в бумаге будет закрыт быстро.

Более чем на 2% растут акции Московской биржи. Здесь инвесторы отыгрывают рост торговых оборотов в последние дни. Однако без нерезидентов, на которых приходилось намного больше половины объема торгов, в этом году биржа вряд ли сможет похвастаться высокими финансовыми показателями. Бумаги Мосбиржи интересны только спекулятивно.

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал чистую прибыль за прошлый год не распределять. Иного никто и не ждал. Акции Сбера сегодня с утра снижаются на процент и продолжают колебаться вокруг отметки 120 руб. Пока не видно причин ни для их роста, ни для падения.

В «зеленой» зоне торгуются акции нефтяников на дорогой нефти. Котировки «черного золота» второй день топчутся около технического сопротивления $115 за баррель. Пробой этого уровня вполне может привести к движению в район следующей преграды $122, но для этого нефти нужен какой-нибудь драйвер.

В целом Индекс Мосбиржи близок к зоне сопротивления 2450-2500 пунктов. Вряд ли штурм этого рубежа начнется сегодня.