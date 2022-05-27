За рубль началась схватка

После утреннего снижения на 3%, в районе обеда появился спрос на российскую валюту, в результате чего рубль практически отыграл все сегодняшние утренние потери. Скорее всего, это крупные спекулянты начали продавать доллар, фиксируя прибыль, заработанную на вчерашнем падении рубля на 10%.

Статья по теме: Во второй половине дня трейдеры могут начать фиксировать огромную прибыль

Однако развить успех «россиянину» не удалось. После обеда, как это практически всегда бывает перед выходными днями, инвесторы начали более активно покупать иностранную валюту, страхуясь от политических рисков.

В результате, по итогам дня российская валюта ослабла на 2,2%, закрывшись на отметке 66,7 руб. за доллар.

При этом стоит отметить, что объем торгов парой доллар-рубль сегодня хоть и был меньше вчерашнего, но все равно превысил средний показатель прошлой недели примерно в 2 раза. Поскольку сейчас экспортеры сократили свою активность, это говорит о том, что на валютном рынке активизировались спекулянты, привлеченные длинными ходами пары в последние дни.

«Быки» и «медведи» повели борьбу за рубль — повышенные обороты торгов при относительно небольших изменениях стоимости актива говорят о сильной борьбе игроков на повышение и понижение, и такая ситуация часто является предвестником смены тренда, в данном случае с рублем — нисходящего.

Если за выходные не случится резко негативных для России событий, то утром понедельника рубль с очень большой вероятностью вырастет. Фундаментальные факторы однозначно говорят в пользу укрепления российской валюты. В частности, сегодня министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нерезидентам не дадут выводить из России средства, пока будут оставаться замороженными российские активы. Ранее на рынке ходили предположения, что для ослабления рубля власти могут разрешить иностранным инвесторам в российские акции и облигации продать часть бумаг и репатриировать капитал.

Однако в ближайшее время стоит ждать роста волатильности торгов парой доллар-рубль. Возможно, до приближения налогового периода и времени оплаты российского газа «россиянин» ляжет в широкий боковик с границами 55-70 руб. за доллар.

Статья по теме: Судьбу рынка акций определит «Газпром»

Акции: вбок и вверх

Рынок акций не смог развить утренний успех. Во второй половине дня прокатилась не очень агрессивная фиксация прибыли, затронувшая в том числе и «Газпром», котировки которого сегодня снизились на 0,5%. С учетом того, что в последние две недели капитализация компании росла почти по 12%, частичная фиксация прибыли под вечер пятницы выглядит логичной. Однако акции газовой монополии продолжают оставаться одной из лучших среднесрочных идей.

По итогам дня потери Индекса Мосбиржи составили 0,2%. Но они могли быть более существенны, если бы не подорожавшие акции «Роснефти» (+2,5%), от которой трейдеры ждут объявления решения совета директоров по дивидендам. За прошедшую неделю акции крупнейшей российской нефтяной компании подорожали на 4,5%, но пока никак не могут закрепиться выше сопротивления 410 руб. Пробой этого уровня откроет дорогу на рост в район 460 руб.

На информации о том, что Китай закрывает свое воздушное пространство для российских Boeing и Airbus, в числе лидеров снижения стали акции «Аэрофлота» (-2,9%). Бумагу стоит продавать на отскоках.

В целом за неделю Индекс Мосбиржи вырос на скромные 1,5% и продолжает оставаться в боковике с условными границами 2200-2470 пунктов. Шансов на выход из бокового канала вверх сейчас чуть больше, чем на пробой его нижней границы.