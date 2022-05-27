Заммэра Ефимов: столичные компании произвели более 70 тысяч тонн мясных изделий в первом квартале года

Более 70 тыс тонн мясных изделий произвели предприятия Москвы в январе-марте текущего года. Это на 15,5% больше, чем в первом квартале 2021-го, рассказал 27 мая заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В городе работают 24 предприятия мясной отрасли, которые поставляют продукцию не только жителям столицы, но и других регионов страны. С января по март 2022 года такие компании увеличили объем выпуска на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Так, они произвели почти 71 тыс. тонн колбасы, мяса и субпродуктов и предоставили заказчикам товары на 27,5 млрд рублей, что на 13,1% больше, чем за тот же период предыдущего года», — рассказал Владимир Ефимов.

В том числе, промышленники Москвы изготовили более 66 тыс тонн колбасных изделий и более 4,5 тыс тонн мяса и субпродуктов. Один из крупнейших представителей отрасли, Черкизовский мясоперерабатывающий завод, в январе-марте выпустил более 15 тысяч тонн продукции, включая около 5 тыс тонн сосисок.

«Город оказывает поддержку Черкизовскому мясоперерабатывающему заводу. Так, в 2016 году предприятию был присвоен статус промышленного комплекса, благодаря которому оно смогло сэкономить на налогах 82 млн рублей, направить их на модернизацию производственных линий и в результате нарастить объем выпуска товаров», — отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Всего власти столицы предлагают производственникам города более 20 мер государственной поддержки. В том числе, это финансовая помощь от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Напомним, в минувшем марте по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина фонд докапитализировали на 20 млрд рублей, которые выдают в виде льготных кредитов на строительство новых предприятий и на пополнение оборотных средств.