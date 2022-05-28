Акция недели: «Газпром» поднялся на дивидендах

За прошлую неделю Индекс МосБиржи прибавил 1,45%, но лишь одна бумага из числа входящих в его состав показала двузначный рост. Акции «Газпрома» прибавили за пять торговых дней 11,98%, а на пике в пятницу прирост их цены достигал 15,97%.
Причина такого взлета уже традиционна для этого дивидендного сезона — высокие ожидаемые выплаты при заметно снизившихся по сравнению с прошлой осенью котировках ценных бумаг. В случае с «Газпромом» дивиденды должны быть вчетверо выше, чем выплаченные им по итогам 2020 года, тогда как его акции в конце прошлой недели торговались на 34% ниже пика октября 2021-го.
Совет директоров ПАО «Газпром» 26 мая рекомендовал собранию акционеров, которое состоится 30 июня текущего года, утвердить дивиденды в размере 52,53 рубля на акцию. Это при том, что ранее максимальные дивиденды компании составляли 16,61 рублей. Их заплатили по итогам 2018 года. За 2020 год было и вовсе 12,55 рублей.
Исходя из котировок на закрытие торгов 25 мая, дивидендная доходность составляла 19,36%. А по самой низкой котировке 26 мая — даже 21,44%. По ней, правда, заключить сделку было бы непросто: это результат flash crash (стремительного, но краткосрочного падения), с причинами которого сейчас разбирается регулятор.
В любом случае, доходность выглядела очень солидно. Неудивительно, что акции сразу же после объявления о решениях совета директоров взлетели.
Определенное впечатление на рынок произвело и то, что рекомендация выдана советом директоров «Газпрома» на фоне регулярных заявлений российских компаний об отказе от дивидендов в этом году. Хотя тот факт, что правительство требует от госкомпаний распределять на такие выплаты половину прибыли, конечно, ни для кого секретом не являлся.
Общий размер дивидендных выплат должен будет превысить 1,24 трлн рублей. Это 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО за 2021 год. Как отмечается в сообщении самой компании, данная сумма дивидендов является рекордно высокой в истории и «Газпрома», и всего российского фондового рынка.
И хотя на закрытие торгов пятницы дивидендная доходность этих акций стала ниже, чем в лучшие моменты прошлой недели, но она все еще велика — 17,84%. Впрочем, до планируемой даты отсечки реестра под выплаты (20 июля) еще далеко.