Акция недели: «Газпром» поднялся на дивидендах

За прошлую неделю Индекс МосБиржи прибавил 1,45%, но лишь одна бумага из числа входящих в его состав показала двузначный рост. Акции «Газпрома» прибавили за пять торговых дней 11,98%, а на пике в пятницу прирост их цены достигал 15,97%.

Причина такого взлета уже традиционна для этого дивидендного сезона — высокие ожидаемые выплаты при заметно снизившихся по сравнению с прошлой осенью котировках ценных бумаг. В случае с «Газпромом» дивиденды должны быть вчетверо выше, чем выплаченные им по итогам 2020 года, тогда как его акции в конце прошлой недели торговались на 34% ниже пика октября 2021-го.