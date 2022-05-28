Dow заглянул в бездну

Согласно данным Refinitiv Lipper, приведенным в пятницу Reuters, отток средств из глобальных фондов акций на неделе, завершившейся 25 мая, прервался. Инвесторы вложили в них $6,16 млрд – это первый подобный случай за полтора месяца. В прошлый раз приток денег сюда фиксировался в период с 31 марта по 6 апреля.

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Основные причины такой статистики находятся в Соединенных Штатах, в чьи фонды акций поступило на этой неделе $4,61 млрд после 6 недель уверенного оттока средств инвесторов. Их азиатские коллеги привлекли $1,22 млрд, а европейские – всего $0,13 млрд.

Любопытно, что, по данным EPFR Global, приведенным Bloomberg, Европа в те же дни вообще продемонстрировала отток на $0,2 млрд и для нее это уже 15 неделя потерь подряд. Зато в целом в глобальные фонды акций, по расчетам Bank of America на основе статистики EPFR, пришло все $20 млрд (преимущественно тоже в бумаги США).

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Разница в цифрах разных источников, отслеживающих мировые финансовые потоки, не должна удивлять: они пытаются объять необъятное. Но выявляемые ими тенденции в главном сходятся. И подтверждением этому является фондовый рынок США, где прервалась «черная полоса» из 7 (для S&P 500 и Nasdaq) и 8 (для Dow) недель подряд, закрытых в минус.

Сейчас там разворачивается закономерное «медвежье ралли». Столь длинные серии падений ведь очень редки (у Dow в прошлый раз такая была 90 лет тому назад, в 1932 году) и по чисто техническим причинам прерываются взлетами.

В этот раз самые нервные инвесторы уже сбежали: S&P 500 держится ниже 4274 пунктов три недели. А эта отметка, по оценке BofA, была средней точкой входа на рынок $1,1 трлн, пришедших с начала 2021 года. При этом в конце прошлой недели индекс падал до 3810,32 пункта, то есть средние потери этой группы инвесторов превышали 10%. Все те, кто этого перенести не мог, уже капитулировали, а оставшимся сейчас стало гораздо легче: вчера вечером S&P 500 был на уровне 4130 пунктов.

При этом часть игроков еще в районе локального «дна» начала закрывать короткие позиции, а некоторые инвесторы в конце месяца ребалансировали портфели, наращивая долю акций, снизившуюся из-за падения.

Появились на рынке и любители выкупать провалы. И этот процесс еще может иметь продолжение – в июне заканчивается квартал и пройдут самые масштабные ребалансировки. По оценке JPMorgan Chase & Co. институциональные инвесторы в ближайшие недели нарастят объем акций в портфелях примерно на $250 млрд.

А вот облигации на ту же сумму они будут, напротив, продавать. И это при том что отток средств из глобальных фондов, инвестирующих в инструменты с фиксированным доходом, не прекращается. На прошлой неделе из них ушло $9,94 млрд – восьмой случай подряд.

И здесь тоже велика «заслуга» Соединенных Штатов, чьи фонды облигаций потеряли $4,94 млрд. Деньги покидают их уже 20 неделю подряд – с самого начала года. Но это неудивительно. На фоне роста ставки ФРС облигации должны в целом дешеветь (их котировки меняются обратно пропорционально доходности). И здесь окончания «черной полосы» пока не просматривается.