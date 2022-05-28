Минобороны показало испытания гиперзвуковой системы «Циркон»

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» из акватории Баренцева моря выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по мишени, находящейся в Белом море. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

«Ракетная стрельба проводилась в рамках испытаний новых видов вооружения. По данным объективного контроля гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" успешно поразила морскую мишень, расположенную на расстоянии около 1000 км. Полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет РИА Новости, «Циркон» — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя на всем маршруте тягу собственного двигателя. Ее максимальная скорость достигает девяти скоростей звука (около 2,65 км в секунду на высоте 20 км, или более 9 тыс. км в час). Максимальная дальность — тысяча километров.

Ранее «Эксперт» писал, что в ноябре 2021 года фрегат «Адмирал Горшков» успешно выполнил пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон». Ракета поразила морскую цель в Белом море прямым попаданием, ее полет соответствовал всем заданным параметрам. Учения сопровождали надводные корабли и морская авиация Северного флота, которые обеспечили безопасность испытаний.

