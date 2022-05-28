Минобороны сообщило об успехах спецоперации за прошедшие сутки

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки уничтожили более 260 националистов, две батареи РСЗО «Град», два самолета Су-25 ВСУ и вертолет Ми-8, сбили семь реактивных снарядов РСЗО «Смерч» и 18 беспилотников, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. В результате совместных действий подразделений народной милиции ДНР и российских военнослужащих полностью освобожден от украинских националистов город Красный Лиман.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражены шесть пунктов управления, узел связи, четыре склада боеприпасов, две батареи РСЗО "Град", а также 50 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. В результате ударов авиации уничтожено более 260 националистов. Истребительной авиацией за сутки сбиты в воздухе два самолета Су-25 украинских воздушных сил над населенными пунктами Заградовка Херсонской области и Барвенкого Харьковской области», — сообщил Конашенков.

Он также отметил, что российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8. За сутки в воздухе были сбиты 18 беспилотников, в том числе ударный «Байрактар ТБ-2». В районе Сватово ЛНР была перехвачена украинская баллистическая ракета «Точка-У», а в районах населенных пунктов Харьковской и Херсонской областей сбиты семь реактивных снарядов РСЗО «Смерч», уточнил Конашенков. Ракетные войска и артиллерия, по его словам, поразили 57 пунктов управления, 618 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 42 украинских артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях и две батареи реактивных систем залпового огня «Град».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 182 самолета, 128 вертолетов, 1045 беспилотных летательных аппаратов, 324 зенитных ракетных комплекса, 3297 танков и других боевых бронированных машин, 444 установки реактивных систем залпового огня, 1714 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3245 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил представитель Минобороны.

Ранее «Эксперт» писал, что по словам посла ЛНР в России Родиона Мирошника, число украинских пленных в Луганской и Донецкой народных республиках составляет по меньшей мере восемь тысяч. По его словам, каждый день добавляются «буквально сотни» пленных, также растет число погибших — это происходит из-за того, что командование ВСУ вместо подразделений регулярной армии или националистических формирований перебрасывает в районы боевых действий части территориальной обороны, недавно набранные из гражданского населения.