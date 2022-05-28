Названы самые частые жалобы жителей новостроек

С начала года наибольшее количество жалоб жильцов современных жилых комплексов в России касалось отсутствия воды и электричества, качества окон и неисправности лифтов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования компании «Домиленд», разрабатывающей мобильные приложения для управляющих организаций и застройщиков.

«Наибольшее количество обращений связано с сантехникой (21% всех заявок) и электрикой (19%). В основном жалобы касались отсутствия воды (23% случаев в категории "сантехника"), реже — различных течей, слабого напора и низкой температуры горячей воды. Проблемы с электричеством в 50% случаев связаны с его отсутствием, кроме того, у собственников выбивало пробки», — говорится в исследовании.

На третье место по числу обращений вышли заявки об эксплуатации окон (15%). Жильцы жаловались на шум, протекание и продувание. Около 13% обращений касались внутридомовых проблем: в лобби, подъездах и на лестничных площадках. Претензии в основном были к уборке, поломкам и вандализму. Около 4% заявок сообщали о неисправной работе лифтов.

Всего было проанализировано около 400 тыс. обращений, поданных с начала года. Сервисы «Домиленда» доступны более 1 млн человек, проживающих в 2,7 тыс. многоквартирных домов.

Ранее «Эксперт» писал, что продажи российских девелоперов в апреле упали в некоторых регионах на 80-99%. Больше всего пострадали застройщики в Кургане (-97%), в Казани (-98%) и в Волгограде (-99%). Эксперты связывают сокращение продаж с экономическим кризисом и ростом ставок по ипотеке. Управляющий партнер «GGroup — управление активами» Евгений Протопопов считает, что люди опасаются покупать строящееся жилье еще и после того, как этой весной власти ввели ряд послаблений для девелоперов по качеству строительства.