Психолог назвала шесть признаков деградации личности

В человеке эволюцией заложено развитие, но если в какой-то момент это развитие останавливается или вовсе идет вспять, происходит то, что принято называть деградацией. Психолог-консультант и член международной организации IPACT Вероника Тюрина в интервью порталу «Доктор Питер» назвала шесть самых ярких признаков, которые помогут человеку понять, что настала пора изменить жизнь.

«Утрата интереса к своему внешнему виду: появляется патологический "пофигизм" на то, помыты ли волосы, расчесаны ли они, опрятна ли одежда. Человеку становится все равно, дырявые ли джинсы он надевает, он может неделями ходить в одной и той же нестиранной одежде», — назвала Тюрина первый признак.

Далее, по ее словам, следует утрата интереса к жизни: человека перестают волновать события, наблюдается фоновое состояние апатии, безразличия, уныния. Обостренный эгоцентризм — тоже один из признаков деградации — включается состояние «недовольного капризного ребенка», которое в целом выражает регрессивное поведение, где также ярко выражен инфантилизм и безвольная безответственная позиция: «Я ничего не могу», «От меня не зависит», отметила психолог.

Четвертый признак — сужение круга интересов и потребностей до минимума: человек начинает сторониться социума, избегать встреч со знакомыми. Крайняя степень — полная потеря связи с реальностью и уход в иллюзорный мир, что типично уже для шизофренического расстройства.

Пятый признак — появление навязчивых движений, стереотипий. Например, человек упорно выбирает одни и те же маршруты, создает ритуалы перед выходом из дома, пересматривает много раз одни и те же фильмы.

«Уход в зависимости: иногда именно с этого пункта начинается общая деградация личности, а иногда это становится следствием общего угнетенного состояния. Алкоголь, сигареты чаще всего выбираются в силу их легкодоступности и относительной дешевизны», — указала Тюрина.

Ранее «Эксперт» писал, что пандемия внесла в повседневную жизнь многих людей элемент неопределенности. Доцент кафедры психологии Университета Кентукки, специалист по тревожным расстройствам Мэтт Саутворд рассказал, что в трудные времена особенно важно сохранять спокойствие. Психолог порекомендовал направить энергию на помощь окружающим людям, чтобы перестать концентрироваться только на личных проблемах. Специалист также отметил, что если постоянно сталкиваться со страхами, они ослабевают и меньше тревожат человека. Он посоветовал не бояться думать о пугающих событиях и возможных последствиях и это поможет вопринимать их уже не так остро.

