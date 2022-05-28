Путин подписал закон об отмене возрастных ограничений для контрактников

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, отменяющий верхний возрастной предел для россиян и иностранцев на заключение контракта о прохождении службы в Вооруженных силах РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в действие. Госдума приняла его сразу в трех чтениях 25 мая, в тот же день законопроект одобрил Совет Федерации.

«Первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане или иностранные граждане в возрасте с 18 лет. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в законе.

Поправки в ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» отменяют предельный возраст заключения первого контракта. Ранее его можно было заключить россиянам до 40 лет и иностранцам до 30 лет. Сейчас, согласно документу, контракт могут заключить граждане трудоспособного возраста — то есть до 65 лет, поясняет «Парламентская газета».

«Для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты. Опыт показывает, что таковыми они становятся к 40-45 годам», — считают авторы инициативы.

Кроме того, по мнению законодателей, новые нормы позволят привлечь на военную службу по контракту медиков, связистов и «специалистов по техническому обслуживанию и эксплуатации».