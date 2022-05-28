Путин сообщил о пресечении провокаций и диверсий на границе с Украиной

Президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов с Днем пограничника, подчеркнув особую значимость этой службы «в условиях беспрецедентного политического, экономического, информационного давления». Он отметил, что личный состав Пограничной службы России четко и мужественно пресекает провокации и диверсии в приграничных с Украиной районах, передает пресс-служба Кремля.

«Стоящие перед вами задачи особенно значимы сейчас, в условиях беспрецедентного политического, экономического, информационного давления на нашу страну, наращивания военного потенциала НАТО непосредственно у российских рубежей. Особо отмечу четкие и мужественные действия личного состава Пограничной службы России по пресечению различного рода провокаций и попыток проведения диверсий, – речь прежде всего идет об участках нашей государственной границы в районах проведения специальной военной операции, – а также последовательную работу службы по выявлению боевиков неонацистских группировок», — говорится в поздравительной телеграмме.

Глава государства напомнил также об огромном вкладе пограничников «в окончательный и полный разгром агрессора, в искоренение бандеровцев и других приспешников нацистов, в уничтожение бандитского, националистического подполья» в годы Великой Отечетсвенной войны.

Ранее «Эксперт» писал, что в Южном военном округе вооруженных сил России сообщили об уничтожении диверсантов и двух БМП, проникших с территории Украины. Диверсионная группа была обнаружена пограничным нарядом ФСБ 21 февраля, около 06:00 по московскому времени в районе населенного пункта Митякинская (Ростовская область) на участке государственной границы России с Украиной. Для задержания диверсантов пограничники запросили усиление у подразделения ЮВО, выделенного для оперативного прикрытия границы. В ходе боя для эвакуации диверсионной группы с территории Украины через государственную границу с Россией вошли две боевых машины пехоты вооруженных сил Украины.