Путин вновь переговорил с Макроном и Шольцем

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Стороны обменялись мнениями по актуальным аспектам ситуации на Украине, при этом президент РФ подчеркнул, что Вооруженные силы России строго соблюдают нормы международного гуманитарного права и рассказал, как организована работа по налаживанию мирной жизни в Мариуполе и других освобожденных городах Донбасса, сообщает пресс-служба Кремля.

«Отдельное внимание уделено положению дел на находящемся в замороженном состоянии по вине Киева переговорном треке. Владимир Путин подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога. Президент России также заострил вопрос об опасном характере продолжающейся накачки Украины западным оружием, предупредив в связи с этим о рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса», — говорится в сообщении Кремля.

В разговоре был поднят вопрос обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Владимир Путин разъяснил собеседникам реальные причины трудностей с поставками продовольствия, отметив, что они стали следствием ошибочной экономической и финансовой политики западных стран и введенных ими антироссийских санкций. Он подчеркнул, что Россия готова способствовать поиску вариантов для экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов.

«Снизить напряженность на мировом продовольственном рынке позволит и наращивание поставок российских удобрений и сельхозпродукции, что, разумеется, потребует снятия соответствующих санкционных ограничений», — заявил Путин.

Ранее «Эксперт» писал, что киевские власти постоянно делают противоречащие, исключающие друг друга заявления, что не позволяет понять, чего они на самом деле хотят. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Москва, по его словам, ждет от Киева принятия российских требований и осознания ситуации де-факто, реальной ситуации, которая существует. И речь о территориальных уступках не идет.

