Расширение торгово-экономических отношений и транспортно-логистических связей обсудили на международном форуме «Россия — Монголия»

В связи с текущей международной ситуацией, в которой Россия экономически и логистически разворачивается на Восток, особенно важно выстраивать эффективное взаимодействие между бизнесом Монголии и РФ. Организация внешнеэкономической деятельности Монголии и России, перспективы развития взаимного туристского обмена двух стран, в том числе медицинского туризма, развитие креативных направлений, партнерство в сфере строительной индустрии — ключевые темы форума, который проходит 27–28 мая в г. Улан-Удэ. Организаторами мероприятия являются Правительство Республики Бурятия, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики.

На пленарном заседании представители органов власти и бизнеса обсудили новые реалии и вызовы мировой экономики для бизнеса двух стран.

В приветственном слове Юрия Трутнева, заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе подчёркиваются как успешное торгово-экономическое сотрудничество, так и многолетняя история дружбы между Россией и Монголией: «В 2021 году мы отметили 100-летие установления дипломатических отношений, был успешно реализован совместный план празднования этой исторической даты. Центральным событием юбилейного года стал визит в Москву Президента Монголии господина У.Хурэлсуха 15-17 декабря, в ходе которого состоялась встреча наших лидеров и была утверждена совместная декларация, определившая контуры двустороннего практического взаимодействия на ближайшую перспективу».

Сергей Глазьев, член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, также назвал Монголию важнейшим стратегически значимым для России партнёром. Он напомнил, что Монголия стала первым государством, с которым Евразийская экономическая комиссия в 2015 году подписала меморандум о сотрудничестве. С тех пор действует рабочая группа, в рамках которой обсуждаются насущные вопросы расширения экономических связей между РФ и Монголией: «В мире идёт глубокая трансформация мировой экономики, наш Евразийский экономический союз всё больше ориентируется на рынки Азии. Мы рассматриваем Монголию как ключевого партнёра в Азии. Хотелось бы, чтобы наш план сотрудничества до 2025 года предусматривал новые достижения, новые возможности для расширения наших торгово-экономических, кооперационных, инвестиционных взаимоотношений. Мы сегодня испытываем некоторые сложности с продолжением наших сложившихся торгово-экономических отношений с Европейским Союзом, где не по нашей вине воздвигнуты значительные торговые барьеры. И это хороший шанс для Монголии поучаствовать в новой структуре наших торгово-экономических связей», — заявил Сергей Глазьев.

Государственный секретарь Министерства продовольствия, сельского хозяйства и лёгкой промышленности Монголии Тумур-Уяа Жамбалцэрэн отметил стратегическую важность развития финансовых отношений между Монголией и Россией: «Предприниматели Монголии столкнулись с трудностями переводов денежных средств в Россию на импортируемые товары. Мы видим, что есть необходимость решать вопросы по платежному механизму между нашими странами. Финансовый вопрос — вопрос первой необходимости, который нам предстоит решить для благоприятного ведения предпринимательской деятельности».

Улзийсайхан Энхтувшин, чрезвычайный и полномочный посол Монголии в РФ, подчеркнул братский и дружественный характер отношений двух стран. Однако, по словам посла, не весь потенциал стратегического партнёрства на сегодняшний день активно используется: «Доля России во внешнеторговом обороте Монголии составляет всего лишь 12 %, при этом доля Китая — более 60 %. Мы хотим больше экспортировать, особенно — традиционные монгольские товары животноводческого происхождения в районы Сибири и Дальнего Востока». Спикер отметил, что высокие таможенные пошлины создают барьер, который необходимо оптимизировать.

Марат Шамьюнов, заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, отметил, что экспорт минеральных ресурсов, топлива, продуктов переработки электромашин — это традиционно сложившиеся отрасли экономики, хорошо разработанные и известные бизнес-сообществу России и Монголии: «Помимо традиционных направлений, мы видим много новых точек приложения наших усилий: туризм, медицина, социокультурные мероприятия, развитие традиционных промыслов, которые дают новые возможности для расширения экономических и социальных связей. Интересно отметить, что даже спортивные зимние виды спорта находятся в сфере интересов Монголии, Бурятии и всего Дальнего Востока. Также обсуждаются вопросы логистического хаба, развития пропускной системы».

На панельной сессии, посвященной организации внешнеэкономической деятельности Монголии и России, спикеры обсудили перспективы развития двусторонних отношений.

Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач рассказал о сотрудничестве двух стран: «На российском рынке у традиционного монгольского экспорта хорошие перспективы. В первую очередь, для изделий из кожи и кашемира, ковров, а также мяса и мясопродуктов, домашнего скота. Россия готова наращивать поставки в Монголию энергоносителей, металл, древесины, машин и оборудования, химической продукции и продовольствия. Важный рычаг для роста взаимодействия торговли и инвестиций — это механизм межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В сфере взаимных интересов — создание экономического коридора Россия-Монголия-Китай. Для его запуска нужно реализовать более 30 проектов в транспорте, электроэнергетике, таможенном регулировании, промышленности, охране окружающей среды, науке и туризме». По словам Дмитрия Вольвача, торгово-экономические связи России с Монголией поддерживают 72 региона РФ. Спикер подчеркнул: «В планах разработать соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Монголией. Есть и другие возможности. Например, Монголия могла бы повнимательнее присмотреться к возможности получить статус государства-наблюдателя при ЕАЭС и самостоятельно изучать, что и по каким направлениям делается в рамках ЕАЭС. Это хорошая возможность расширения взаимодействия со всеми странами-членами ЕАЭС».

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов отметил новые логистические отношения между странами: «Очень перспективным направлением сотрудничества России и Монголии на сегодня являются логистика и транспорт. Улан-Батор может стать авиационным хабом для жителей России для полётов в другие страны — выходом для российских авиакомпаний и жителей не только в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, но и в другие страны мира. Помимо авиационного сообщения, автомобильное и железнодорожное сообщение с Монголией приобретает всё новые значения и возможности. Поскольку сейчас экономика России разворачивается на Восток, то взаимодействие со странами АТР, а также выход на другие страны через восточное направление становится актуальным». Кроме того, по словам Главы Бурятии, сотрудничество между странами в сферах сельского хозяйства, взаимного туризма и медицины также приобретают дополнительные перспективы.

О новых возможностях для внешнеторговой деятельности и основных инструментах поддержки государств рассказал Роман Чекушов, директор Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Министерства промышленности и торговли РФ: «Новые логистические коридоры подталкивают к возможностям для наших стран по части финансового сотрудничества. Монголия — одна из стран-партнёров, с которой мы будем работать в этом направлении для взаимных расчётов в национальных валютах. Эта работа уже проводится нашими центральными банками».

Панельная сессия «Перспективы развития медицинского туризма» посвящена новым медицинским технологиям, трансформациям и развитию территории через санитарно-курортное лечение, а также новым парадигмам медицинского образования.

Олег Салагай, заместитель Министра здравоохранения РФ, заявил, что меры, принимаемые в рамках реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг», приносят свои плоды. Их смогли оценить в том числе граждане Монголии: «По итогам 2021 года медицинские услуги были предоставлены более чем 3 миллионам иностранных граждан в РФ на общую сумму свыше 180 миллионов долларов. В 90% случаев эти услуги предоставляются медицинскими организациями субъектов РФ. Если говорить о Республике Бурятия, то за 2021 год в Бурятии получили медицинскую помощь более 22 тысяч иностранных граждан, среди них порядка 680 граждан Монголии. Региональное измерение экспорта медицинских услуг на сегодня, вне всякого сомнения, является чрезвычайно важным».

Бурятия занимает уникальное место в числе огромных рекреационных ресурсов России. Об этом заявил Геннадий Онищенко, заместитель президента ФГБУ «Российская академия образования», профессор, академик РАН, доктор медицинских наук: «В ментальности народа Бурятии лежит приверженность тибетской медицине. Сегодня Республика Бурятия — это стык двух доминирующих медицин — многовековой тибетской медицины и традиционной медицины. Эту уникальную возможность нужно бережно хранить, развивать и делать так, чтобы она служила народам России и Монголии».

На форуме также состоялась панельная дискуссия «Сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса», ключевыми темами которой стали перспективы развития монголо-российского экспорта продукции АПК, инвестиционный потенциал Республики Бурятия и механизмы поддержки инвесторов, а также сотрудничество в области производства продукции коневодства на примере Республики Саха (Якутия).

Так, директор Департамента международного сотрудничества и развития экспорта продукции АПК Министерства сельского хозяйства РФ Максим Маркович отметил, что в последнее время российско-монгольские отношения набирают определенную динамику и деловые круги тоже активно участвуют в процессе укрепления двухстороннего партнёрства. «Россия и Монголия давно успешно сотрудничают в торговле сельхозпродукцией. За последние три года товарооборот между нашими странами демонстрирует положительную динамику. В 2021 г. по сравнению с 2020 г. товарооборот увеличился примерно на 25% и составил порядка 330 миллионов долларов. Прежде всего товарооборот складывается из российского экспорта. Мы поставляем на рынок Монголии зерновую продукцию, кондитерские, мучные и хлебобулочные изделия, а также мясную продукцию. Мы видим потенциал в расширении номенклатуры поставляемой продукции. К сожалению, экспорт продукции Монголии в Россию в настоящее время небольшой, хотя он тоже вырос за последние несколько лет. Основными товарами, которыми торгует Монголия, являются алкогольная продукция, корма для животных, пищевые добавки, а также мясная и консервируемая продукция», — заявил Максим Маркович.

На форуме также обсуждали перспективы российско-монгольского взаимодействия в строительном комплексе: импортозамещение, кадровый потенциал и другие актуальные вопросы.

В рамках форума прошла ярмарка-выставка, на которой российские и монгольские предприниматели презентовали свои возможности и перспективные для инвесторов сферы. Среди участников — компании «Бурятагроснаб» (официальный дилер КЗ «Ростсельмаш» и «Алмаз»), «Бурятмяспром», «Дикая Сибирь», Байкальский текстильный комбинат и другие. Мероприятие позволило представителям бизнеса и власти обеих стран наладить деловые контакты и выстроить эффективное взаимодействие. На B2B-встречах предпринимателей Монголии и России в результате успешных переговоров заключаются договора о сотрудничестве.

Работа форума продолжится 28-го мая. Среди ключевых тем — развитие креативных индустрий, экологические проблемы городов, туризм на Байкале, а также реализация международных образовательных проектов.

Зарегистрироваться для участия в форуме можно на сайте https://rmforum.ru.