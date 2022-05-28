Рогозин придумал, как «разморозить» международные резервы РФ

Запад заморозил доступ к международным резервам России в сумме около $350 млрд или 21,7 трлн рублей. Эти деньги не работают на благо росийской экономики, поэтому их можно «напечатать и дать промышленности под самые мощные и перспективные инвестиционные проекты». Об этом сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Эта сумма арестована нашими врагами. Но в счет этих долларов мы можем выпустить свои инвестиционные деньги. Эквивалент этих денег, которые теперь под замком и не работают в экономике, мы создадим у себя. Я считаю это возможным, надо подумать на эту тему нашему финансово-экономическому блоку. Эти деньги можно напечатать и дать промышленности под самые мощные и перспективные инвестиционные проекты», — заявил Рогозин.

Он уточнил, что если Роскосмос получит хотя бы 1 трлн рублей из этой суммы, то начнется «резкое форсирование всех ключевых программ: создание новой перспективной пилотируемой системы, проекта космического ядерного буксира "Зевс"». Это могло бы сплотить ракетно-космическую отрасль и «рвануть ее вперед», считает Рогозин.

«Эти средства надо не просто вбросить в экономику, не раздать людям, спровоцировав инфляцию, эти деньги будут ликвидными, за ними будут стоять технологии, производства, уникальные прорывные изобретения», — добавил руководитель госкорпорации.

Ранее «Эксперт» писал, что на освобожденных территориях Украины, после успешно проведенной спецоперации, Роскосмос интересует то, что «всегда было неразрывной частью единой космической семьи Советского Союза», — это, прежде всего, предприятия, которые находятся в Харьковской, Киевской и Днепропетровской областях, заявил Дмитрий Рогозин. Он также напомнил, что когда был «освобожден Крым в 2014 году», там была поставлена задача восстановить судостроительные предприятия в Керчи, Феодосии, Севастополе и Симферополе.

