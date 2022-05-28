S&P 500: взлет по техническим причинам

Накануне длинных выходных (в понедельник в США отметят День поминовения) на американском фондовом рынке устроили праздничный подъем котировок. Dow Jones Industrial Average вырос на 1,76%, S&P 500 — на 2,47%, а Nasdaq Composite — на все 3,33%. Это привело и к другим достижениям.

Для S&P 500, взлетевшего по итогам пяти торговых дней на 6,58%, и Dow, прибавившего 6,24%, неделя стала лучшей с 2020 года. Правда, больше всех (на 6,84%) прибавил Nasdaq, но это уступает его росту во время мартовского «медвежьего ралли». Однако результат все равно оказался достойным — 28-е место в списке максимальных недельных подъемов этого индекса за 30 лет.

Любопытно, что первые 10 мест в данном ренкинге поделили всего два кризиса — «крах доткомов» на рубеже тысячелетий и мировой финансовый кризис в 2008-09 годах. Но и неудивительно — именно для мощных медвежьих рынков и характерны особенно стремительные взлеты. Нынешний уже делает неплохие заявки: за одну весну им взяты места в первой тридцатке и в первой двадцатке.

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Последние достижения индексов вполне естественны, ведь им предшествовала длиннейшая серия снижений. S&P 500 и Nasdaq закрывались в минус семь недель подряд, а Dow — восемь. Первые два в прошлый раз показывали такое во времена взрыва «пузыря доткомов», а Dow — в 1932 году, вблизи «дна» Великой депрессии.

Масштаб падения не был таким фантастическим, как после исторического краха 1929 года (тогда Dow потерял за два с половиной года 89%), но все же в конце позапрошлой недели S&P 500 снижался более чем на 20% от исторического максимума. Если бы он так и закрыл ту пятницу, то по традиции считалось бы, что для него подтвержден «медвежий рынок». Обсуждению этого вопроса и возможных печальных последствий пересечения опасной черты американские СМИ уделили тогда немало времени.

Но как раз на подобных «перепроданных» и переволновавшихся рынках и стартуют большие «медвежьи ралли». Пессимизм зашкаливал. Хедж-фонды сидели на куче кеша, а их вложения в акции достигли многолетних минимумов. Доля «шортов» в S&P 500 вышла на максимумы.

Публика часто воспринимает быстрый рост акций после падения, как отражение радикального улучшения ситуации и настроений. Впрочем, по большому счету, это событие является чисто техническим.

Пять причин ралли

Первой причиной, поспособствовавшей формированию локального «дна», стало то обстоятельство, что в пятницу, когда S&P 500 заглядывал на медвежий рынок, имела место еще и крупная экспирация опционов — на 1,9 трлн долларов. И, что особенно важно, ей предшествовало быстрое падение акций, начавшееся в среду.

Истечение контрактов позволило маркет-мейкерам начать закрывать короткие позиции, удерживавшиеся ранее для хеджирования срочных сделок. В истекающих опционах на S&P 500 наибольшая концентрации была на страйке 4000, а индекс упал до 3810,32 пункта. В том, что в последние минуты пятницы он взлетел до отметки 3901,36, не было ничего удивительного. Как и в последовавшем в понедельник его росте.

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Когда индекс только выскочил с территории медведей, это еще мало что меняло. Кто бы что ни говорил, это их рынок еще с зимы, и «бычьим» он от обратного пересечения черты 20% не стал. Тем более, что Nasdaq потерял все 30%. Но примерно в том же районе капитулировала еще и другая часть инвесторов — те, которые пришли на рынок в прошлом году. Вот и вторая причина.

Потери этих игроков (если верны расчеты Bank of America о том, что средняя точка входа в рынок в прошлом году была 4274 пункта по S&P 500), превысившие 10% — достаточный аргумент, чтобы прекратить пытку, длящуюся полтора месяца. Чистый отток из фондов акций США шел 6 недель подряд, и теперь самые нервные инвесторы окончательно сбежали. Впрочем, оставшиеся готовы были посмотреть, чем обернется дело дальше. Деньги перестали уходить.

Взлет в пятницу, а затем и подъем в понедельник, привели на рынок склонных к риску инвесторов, посчитавших, что «дно» уже достигнуто. К тому же оценки американских акций снизились благодаря падению, приближаясь по некоторым параметрам к историческим средним. На такое положение вещей, естественно, обращали внимание публики аналитики. Это стало третьим фактором. Фонды акций США столкнулись с мощным притоком средств. Согласно данным EPFR Global, за несколько дней пришло 20 млрд долларов.

Одновременно начали ребалансировку портфелей индивидуальные и институциональные инвесторы. Доли акций снизились ниже целевых, и обеим категориям приходится их докупать. По оценке JPMorgan, до конца мая (то есть преимущественно на этой неделе) различные фонды должны были потратить на это порядка 45 млрд долларов. А в целом до конца квартала в акции ими будет вложено не менее 250 млрд долларов. Это и стало четвертой причиной.

Для того, чтобы закрыть неделю в плюс, хватило бы и перечисленных четырех, однако появилась еще и пятая причина. Началось массовое закрытие «шортов». Их доля в S&P 500 за считанные дни упала на четверть.

Большие «пузыри» долго сдуваются

Вот и все ингредиенты, которых более чем хватает для «приготовления» такого блюда, как «медвежье ралли». Улучшения ситуации в экономике, появления оптимизма во взглядах на будущее бизнеса или веры в то, что ФРС сможет провести «мягкую посадку», победив высочайшую за 40 лет инфляцию без рецессии, как нетрудно заметить, среди них нет.

Но, когда к концу недели рост индексов приобрел явные очертания, все перечисленное вдруг стало озвучиваться аналитиками. Причем даже в гораздо более широком ассортименте: от роста потребительских расходов до, как ни удивительно, «ястребиной» позиции ФРС. Если подъем затянется, а это, учитывая крупнейшую с 2020 года ребалансировку портфелей, вполне возможно, мы, пожалуй, услышим еще и не такое.

Однако нельзя забывать, что истинной причиной зафинсированного на неделе роста было падение акций, причем такое, какое до сих пор случалось лишь во времена больших кризисов. И сейчас тоже есть серьезнейшие причины для дальнейшего снижения. Да еще и в перспективе не дней и недель, а многих месяцев и лет.

Большие «пузыри» вообще сдуваются долго. А на горизонте маячат рецессия и стагфляция, при которой даже справедливые оценки акций окажутся куда ниже привычных аналитикам в последнюю четверть века. Когда «медвежий» рынок настолько обоснован фундаментально, не стоит пытаться участвовать в ралли. Разве только продавать его.