Тюремный бизнес-климат

Десятилетние итоги развития делового климата в нашей стране были подведены 27 мая на очередной Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей: в целом становится теплее, но местами сохраняются заморозки.

Например, продолжает разрастаться практика необоснованных уголовных преследований бизнеса. В 2021 году количество находящихся в производстве уголовных дел по экономическим статьям увеличилось ещё на 7,7%. Происходит это несмотря на либерализацию Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Российской Федерации.

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Неполадки в системе

«Бизнес всегда смотрит на три вопроса: насколько безопасно работать, насколько удобно и насколько выгодно», — начал дискуссию на конференции бизнес-омбудсменов уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Накануне эта триада проблем была представлена главе государства Владимиру Путину в десятом юбилейном докладе «Деловой климат в России. Что изменилось за 10 лет?». Документ, кстати, имеет особое значение для Бориса Титова. Через месяц завершается его второй пятилетний срок пребывания на должности федерального бизнес-омбудсмена. Еще год назад он публично заявил, что на третий срок не пойдет, так как это противоречит закону об институте уполномоченного, так что теперь необходимо оставить что-то в наследство приемнику.

Основным разделом доклада по слоившейся традиции является «Реестр системных проблем российского бизнеса». В этом году он содержит 368 пунктов, распределенных по 37 отраслям. За десять лет его публикования, по мнению составителей Реестра, полностью или частично удалось решить 180 проблем. Однако многие из них не теряют актуальности на протяжении нескольких лет.



После 24 февраля российский бизнес, по словам Бориса Титова, «испытал новое сильнейшее потрясение». Вал санкций привел к разрыву логистических цепочек, резкому росту закупочных цен, спаду спроса, падению выручки, дефициту оборотных средств и кассовым разрывам. «Такое положение требует еще более усиленного внимания к снятию барьеров», — призвал власти федеральный бизнес-омбудсмен.

Однако со снятием барьеров, несмотря на экстраординарное ускорение работы правительства, в том числе и в направлении расширения рыночных свобод, не все так просто. На конференции уполномоченных выступила вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова. Она считает, что «правительство слышит голос бизнеса все хуже и хуже». В докладах президенту десятки предложений переписываются из года в год, потому что не находят решения. Елена Дыбова подчеркнула, что «правительство перестало быть готовым к решению системных вопросов, а мелкие пуговички на пиджачке мы уже перешили».

Вице-президент ТПП предлагает не ограничиваться мобилизацией ресурсов для противодействия санкционному давлению, а «прямо сейчас» заняться «малой индустриализацией», предполагающей формирование адресных программ производства. Иначе, по её мнению, «западники уйдут, китайцы придут, а мы снова останемся ни с чем».

Естественно, это предложение поддержал Борис Титов. Он давно предлагает вернуть вопросы, связанные с промышленностью, в сферу общей экономической политики. Бизнес-омбудсмен также поднял тему возможной национализации. Но не активов ушедших с российского рынка западных компаний, а, например, владельцев курортной собственности в Минводах.

По словам Бориса Титова, в городе 35% отелей и домов отдыха в 1990-е годы вполне законно было приобретено у профсоюзов. Но теперь местная прокуратура требует вернуть здания государству. Хотя бывшие советские профсоюзы формально не являлись госструктурами. Это была так называемая общественная собственность. В любом случае нынешние владельцы, уверен омбудстмен, являются добропорядочными собственниками.

Правительство Михаила Мишустина за последние два года довольно успешно использовало «регуляторную гильотину». Отменили как избыточные около десяти тысяч контрольно-надзорных документов. В марте объявили годовой мораторий на 210 тысяч плановых проверок. Резко ограничили внеплановые. Экономический эффект от данных действий, по оценке министра экономического развития Максима Решетникова, составил более 60 млрд рублей. Но остались еще десятки тысяч потерявших свою актуальность нормативных актов. По подсчету лидера думской фракции «Новые люди», Алексея Нечаева, только Роструд оперирует в своей работе 100 тысячами обязательных правил. Из них 20 тысяч применяются ко всем отраслям, остальные — по отдельным предприятиям.

В докладе Бориса Титова президенту есть специальный раздел по теме контрольно-надзорной деятельности — Индекс административного давления. Очередной анализ деятельности восьми ведомств — Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Россельхознадзора, Росприроднадзора, Роструда, МЧС, Росздравнадзора и Ространснадзора — показал, что в 2021 году, после временной отмены моратория на внеплановые проверки, количество контрольных мероприятий выросло до 973,37 тысяч. Напомним, что в 2020 году их было проведено лишь 534,19 тысяч. При этом Борис Титов указал на бюрократический парадокс: «По некоторым направлениям контроля проверок больше, а количество зафиксированных случаев вреда — меньше, чем было».

В целом же за последний год институт уполномоченных принял от предпринимателей 12 339 обращений. 10 848 по административным делам, а 1491 — по уголовным. Именно это обстоятельство и вызывает наибольшую тревогу у Бориса Титова.

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Дела не по закону

«По части уголовного преследования вывод такой: за последние годы приняли много хороших и полезных нововведений в законы, но практика от них отстает», — возмутился Борис Титов. В результате по экономическим статьям (ст. 159-159.6, 160, 165, а также 22 глава УК РФ) с каждым годом возбуждается больше дел.

Так, по данным бизнес-омбудсмена, в 2021 году количество находящихся в производстве уголовных дел по экономическим статьям увеличилось ещё на 7,7% и составило 496 048 единиц. В 2020 году темпы роста составили — 24,38%, в 2019-м — 15,78%.

Самой популярной статьей УК с точки зрения применения к предпринимателям, как и прежде, остается 159 — мошенничество. Во многих случаях ее вменение становится результатом перевода гражданско-правовых споров в уголовно-процессуальную плоскость, уверен бизнес-омбудсмен.

В результате 83,3% предпринимателей, по данным опроса «Мнение экспертов о защите прав предпринимателей», проведенного в марте этого года аналитической службой Федеральной службы охраны (ФСО), считают, что российское законодательство не предоставляет достаточных гарантий для защиты бизнеса от необоснованного уголовного преследования.

Кстати, опрос ФСО регулярно включается в доклады президенту о состоянии делового климата. Важно отметить: в 2021 году вышеприведённого мнения придерживались существенно меньше бизнесменов — 78,6%. При этом с ими согласны две трети адвокатов и даже почти пятая часть прокуроров.

С 2012 года на преступления в сфере предпринимательской деятельности распространяются ограничения на избрание для обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу (часть 1.1. статьи 108 УПК РФ). Более того, помещать в СИЗО нельзя индивидуальных предпринимателей и членов органов управления коммерческих организаций, если экономические преступления совершены ими в связи с предпринимательской деятельностью.

Однако, согласно данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), к 1 января 2022 года в следственных изоляторах содержались 1196 лиц с таким статусом (ИП или управляющие), которые подозревались по статьям, фигурирующим в части 1.1. статьи 108 УПК РФ. 951 из них обвинялись в мошенничестве по самой распространенной среди предпринимателей статье.

По ряду преступлений в сфере предпринимательской деятельности уголовные дела могут прекращаться на условиях возмещения ущерба. Но сумму ущерба требуется оплатить в двукратном размере. А это зачастую путь к ликвидации бизнеса.

В 2016 году были повышены пороги ущерба по «экономическим» статьям — до 2,25 млн рублей, по особо крупным — до 9 млн руб. Но к началу 2022 года накопленная инфляция составила почти 35%. Поэтому действующие здесь нормы явно устарели.

Особую тревогу в предпринимательской среде вызывают манипуляции со статьей 210 УК — «организация преступного сообщества или участие в нем». В апреле 2020 года в эту статью внесены изменения. Учредители, руководители и сотрудники предприятия теперь не должны привлекаться к ответственности по ней лишь в силу принадлежности к его организационно-штатной структуре (исключением являются случаи, когда организация целенаправленно создавалась для совершения тяжких или особо тяжких преступлений).

Но на практике такая корректировка закона отразилась не очень заметно. Например, по данным опроса ФСО, более трети экспертов (ученых-юристов, адвокатов и прокуроров) полагают, что внесение изменений в ст. 210 никак не повлияло на уголовное преследование предпринимателей. Лишь каждый четвертый юрист назвал эту новеллу эффективной.

Борис Титов, впрочем, отметил и положительные сдвиги в правоприменительной практике. Например, он сообщил, что готовятся к принятию правительственные поправки в КоАП, по которым региональные уполномоченные получат право участвовать в судебных процессах в качестве защитников предпринимателей, привлекаемых к административной ответственности.

«Это хорошо!», — констатировал бизнес-омбудсмен. Но гораздо нужнее омбудсменам право вступать в качестве защитников в уголовный процесс.

Что необходимо в первую очередь реформировать в правоприменительной практике по экономическим статьям УК и УПК, на Всероссийской конференции уполномоченных предложил вице-президент по правовому регулированию РСПП Александр Варварин. «Нужно работать над практическим ограничением заключения под стражу предпринимателей по экономическим статьям. Я бы сюда и домашний арест добавил, он тоже наносит много вреда бизнесу», — заметил он.

Кроме того, представитель РСПП высказался в пользу новой амнистии по экономическим статьям: «В сложные времена надо дать предпринимателям возможность проявить себя на благо страны».

Важный момент — наконец-то бизнес-омбудсмены решили усилить свои ряды выходцами из Генпрокуратуры. На конференции вице-председателем Центра общественных процедур (ЦОП) «Бизнес против коррупции» был избран бывший первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман. Он курировал контроль за правоприменением в отношении бизнеса и отличался жесткой принципиальностью. ЦОП, в свою очередь, действует 11 лет и за это время добился отмены или смягчения приговоров по нескольким тысячам экономических дел. С центром бесплатно взаимодействуют 70 юридических компаний и адвокатских бюро.