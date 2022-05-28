В Новосибирске испытали новый авиадвигатель для легких самолетов

Авиаконструкторы Новосибирского государственного технического университета НЭТИ совместно с моторостроительной компанией «ЗК-Мотор» создали алюминиевый модульный авиационный двигатель для легких самолетов. Уникальность двигателя «Модуль-Д» заключается не только в том, что он полностью алюминиевый, но и что 80% его деталей сделаны в стенах НГТУ НЭТИ, а когда удастся заменить стартер, генератор и топливный насос на агрегаты отечественного производств, он станет российским на 100%, отметили в пресс-службе вуза.

«История двигателя началась около шести лет назад, когда нам было необходимо разработать новый двигатель для самолета Як-52. Ресурс двигателей М-14П, которые используются на этих самолетах, подходит к концу. Наш двигатель создан с использованием технологии микродугового оксидирования, который позволяет получить сверхтвердые и износостойкие покрытия на трущихся деталях. Технология разработана в Институте неорганической химии СО РАН. Анализ рынка показал, что, если делать двигатель только для замены М-14П, объем выпуска будет не очень велик, что увеличит стоимость новой силовой установки. И тогда было принято решение собирать силовую установку для Як-52 из двух двигателей-модулей. Проект был назван «Модуль-Д», — рассказал главный конструктор двигателя, профессор кафедры самолето- и вертолетостроения НГТУ НЭТИ Илья Зверков.

Опытный образец двигателя уже прошел испытания, сейчас конструкторы занимаются доработкой его слабых мест, кроме того, планируется заменить на отечественные аналоги все узлы и агрегаты зарубежного производства. Двигатель «Модуль-Д» весит не более 100 кг, выдает 200 лошадиных сил и может эксплуатироваться как самостоятельная силовая установка, например, на самолете Ил-103. Спаренный же двигатель будет выдавать 400 лошадиных сил и его можно устанавливать на самолеты типа Як-52 или Як-18Т. По словам Зверкова, подобных авиадвигателей в мире не существует.

Ранее «Эксперт» писал, что в России разработали новый силовой агрегат для пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов. Разработчиком двигателя является Центральный институт авиационного моторостроения имени П. И. Баранова (ЦИАМ). В настоящее время специалисты завершили разработку технического проекта роторно-поршневого двигателя. Роторно-поршневой силовой агрегат придет на смену двигателей иностранного производства на беспилотниках и пилотируемых летательных аппаратах.

