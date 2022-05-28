В Турции нашли замену российским и украинским туристам

Турция планировала принять миллионы туристов из России и Украины, но в этом году турпоток из этих стран оказался совсем не таким, на какой рассчитывали. Глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр сообщил, что ситуацию удалось исправить благодаря альтернативным рынкам, и по числу иностранных туристов уже установлен рекорд. В частности, отдых на турецких курортах все больше пользуется спросом у жителей Польши, Чехии, Словакии, Румынии, Албании и Великобритании, пишет Anadolu.

«Турция за первые четыре месяца текущего года приняла 8,89 млн туристов, в том числе 7,48 млн иностранцев. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатели увеличились на 172,51%. В начале 2022 года представители туристической отрасли стремились превзойти показатели 2019 года, который стал самым высоким», — рассказал Чорабатыр.

По его словам, за четыре месяца текущего года на первое место по турпотоку вышла Германия, на второе – Болгария, на третье – Иран. Далее следуют Россия и Великобритания. В этом сезоне в Турцию стали приезжать туристы из ряда европейских стран, а также ОАЭ и Израиля.

Глава Федерации отельеров Турции отметил, что после пандемии изменились требования в сфере туризма — рост числа эксклюзивных и индивидуальных предпочтений привел к повышению расходов на отпуск в расчете на одного человека. В настоящий момент доход от туриста в Турции вырос с $670 до $840, целевым показателем власти считают $1000.

Ранее «Эксперт» писал, что Россия и Турция договорились о начале приема карты «Мир» в турецких отелях и об увеличении ее использования в банкоматах. Кроме того, подписан документ об увеличении числа авиарейсов между странами. По словам вице-премьера Александра Новака, в прошлом году в Турции наблюдался рост числа туристов из России, до 4,7 млн человек. В этом году страны рассчитывают турпоток сохранить и даже преумножить, поэтому считают важным обеспечить удобное транспортное сообщение.