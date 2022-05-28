Юнармейцы смогут переписываться в защищенном приложении

Защищенное мобильное приложение с возможностью подачи заявки на вступление и опцией переписки с товарищами создали специально для участников всероссийского движения «Юнармия». Об этом сообщила замначальника главного штаба движения Екатерина Чижикова, презентуя программу на фестивале «Патриотизм будущего», передает ТАСС.

«Темп событий, темп будущего ускоряется на глазах. Чтобы успевать за эпохой, достойно отвечать на ее вызовы, движению нужны свои высокие технологии. Современное качественное мобильное приложение — один из шагов на этом инновационном пути», — рассказала Чижикова.

Она уточнила, что в приложении будет справочный раздел с информацией о движении, а также набором базовых знаний о навыках повседневного быта и правилами выживания в экстремальных ситуациях. Кроме того, через приложение проще будет подать заявку на вступление в движение, узнать, где находится ближайший штаб и какие понадобятся документы. С помощью приложения будет рассылаться важная информация участникам движения, там можно будет формировать цифровое портфолио, подавать заявки на участие в мероприятиях и переписываться с товарищами.

Ранее «Эксперт» писал, что в ознаменование 100-летия Всесоюзной пионерской организации имении В.И. Ленина на Красной площади КПРФ организовала торжественный Всероссийский пионерский сбор, на котором приняли в пионеры почти шести тысяч школьников из разных регионов России.

